مايكروسوفت تحتفل بمرور 20 عامًا على ظهور إكس بوكس

الوكيل الإخباري - تحتفل شركة مايكروسوفت بالذكرى السنوية العشرين لعلامة إكس بوكس التجارية عبر مجموعة من المنتجات الجديدة. وتم إطلاق منصة الألعاب الأصلية في 15 نوفمبر 2001، ومهدت الطريق للشركة لتصبح واحدة من أكبر الأسماء في مجال الألعاب.

اضافة اعلان

وتتصدر الإعلانات الإصدار الخاص الجديد من ذراع التحكم اللاسلكي للاحتفال بالذكرى العشرين. وهذه نسخة مخصصة من ذراع تحكم Xbox اللاسلكية الحديثة التي تم إطلاقها مع Xbox Series X و Xbox Series S. ولكن مع عناصر تصميم تحتفل بهذه المناسبة.

وتأتي الذراع بلوحة واجهة شفافة، ويوجد شعار صغير للذكرى السنوية العشرين أسفل أزرار الوجه. وتحتوي جميع الأزرار على ملصقات رمادية، باستثناء أن زر Xbox له الآن لون أخضر، والمقابض المطاطية الموجودة في الجزء الخلفي من وحدة التحكم خضراء أيضًا.



ولا تزال ذراع تحكم Xbox اللاسلكية الحديثة في جوهرها. لذلك فإنها تعمل مع الجيل الحالي من منصات Xbox و Xbox One والأجهزة التي تدعم تقنية البلوتوث بما في ذلك أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام ويندوز وأندرويد و iOS.



وإذا قمت بتوصيل ذراع التحكم هذه بمنصات Xbox Series X و Xbox Series S، فإنك تحصل أيضًا على خلفية ديناميكية حصرية للوحة معلومات المنصة.



ويكلف الإصدار الخاص من ذراع التحكم اللاسلكية الشفافة 69.99 دولار أمريكي، ويكون متاحًا في 15 نوفمبر.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة











