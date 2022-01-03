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الإثنين، 03-01-2022 02:34 م

مايكروسوفت تحل مشكلة تقنية تتعلق ببداية العام الجديد

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الوكيل الإخباري - قدَّمت شركة «مايكروسوفت» حلاً لمشكلة تسببت في توقف بعض رسائل البريد الإلكتروني على منصاتها بسبب ما سمَّته عطلاً في التحقق من التاريخ مرتبطاً بالعام الجديد.

وقالت الشركة، التي لم تحدد مدى انتشار المشكلة، في منشور، إن المشكلة لم تكن مرتبطة بمسألة أمنية.

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وأوضحت أن تحديثاً لاحقاً قدَّم حلَّين للمشكلة، أحدهما يمكن تطبيقه على كل خوادم (مراكز خدمة) العملاء، وحل آخر يحتاج إلى تطبيقه يدوياً على الخوادم الفردية.


وأوضحت الشركة أن المشكلة تسببت في توقف الرسائل في قوائم انتظار النقل على خادم التبادل 2016 وخادم التبادل 2019.


ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم، عن الشركة قولها إن «المشكلة تتعلق بعطل في التحقق من التاريخ مع التغيير للعام الجديد، وليست عطلاً بمحرك مكافحة الفيروسات (إيه في) نفسه».

 

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