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السبت، 25-09-2021 03:01 م

مايكروسوفت تخطط لتحديث الجهاز قبل نهاية هذا العام

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت عن جهاز Surface Duo 2 الجديد في وقت سابق من هذا الشهر، الذي يأتي بنظام التشغيل أندرويد 11، وتلتزم الشركة الآن بإصدار تحديث نظام التشغيل للأجهزة الأصلية هذا العام.

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وقال متحدث باسم الشركة: نظل ملتزمين بتقديم تحديثات لجهاز Surface Duo، ونعمل على توفير أندرويد 11 للعملاء الحاليين قبل نهاية هذا العام.


وأشارت التقارير السابقة إلى أن التحديث قد يصل في الصيف. ولكن مع اقترابنا من الخريف بالإضافة إلى عدم وجود أي ذكر في حدث Surface الخاص بالشركة، فمن الواضح أن الأمر يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.

 

وتم شحن Surface Duo في شهر سبتمبر 2020 بنظام أندرويد 10، الذي كان عمره عامًا كاملًا في ذلك الوقت، وكان أندرويد 11 قد تم إطلاقه.


وكان من المأمول أن تحدث الشركة الجهاز بسرعة إلى أحدث إصدار من أندرويد ولكن هذا لم يحدث. ولا يزال الجهاز البالغ من العمر عامين يعمل حتى الآن بنظام أندرويد 10.


ويحتوي أندرويد 11 على دعم أصلي للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة مثل Duo. لذلك يجب أن يحسن بعض تجارب البرامج على الجهاز.


وأثناء استعراض الشركة لجهاز Surface Duo 2، بدا أن أندرويد 11 يجلب تعديلات طفيفة على نظام تعدد المهام من مايكروسوفت، بدلاً من إجراء إصلاح شامل.

 

ويتم الآن تعيين Surface Duo 2 افتراضيًا على افتراض أن الشاشة اليمنى هي الشاشة الأساسية ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا التغيير نفسه يحدث في Surface Duo الأصلي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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