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الخميس، 20-04-2023 02:23 م

مايكروسوفت تزيل تويتر من أداة الوسائط الاجتماعية للمعلنين

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الوكيل الإخباري - بدءاً من 25 أبريل (نيسان)، لن يتمكن المعلنون الذين يستخدمون أداة إدارة الوسائط الاجتماعية من مايكروسوفت من الوصول إلى تويتر على لوحة التحكم الخاصة بهم.

وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة على صفحة منصة الإعلان الخاصة بها أن الحملات الذكية لمركز التسويق الرقمي بأداة متعددة المنصات لن تدعم الشبكة الاجتماعية في غضون أيام قليلة.

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يأتي هذا الإعلان بعد شهر تقريباً من كشف تويتر عن المبلغ الذي سيتعين على المستخدمين دفعه للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به. وذكرت التقارير أن أرخص حزمة متاحة تكلف 42000 دولار شهرياً.


وعلى الرغم من أن مايكروسوفت تستطيع بسهولة دفع ذلك المبلغ، يبدو أنها اختارت التخلي عن تويتر بدلاً من ذلك. وتعني إزالة دعم موقع الويب على أداة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة به أن المعلنين لن يعودوا قادرين على استخدامه لإنشاء مسودة التغريدات أو إدارتها أو جدولتها، وكذلك لعرض التغريدات والتفاعلات السابقة. ولاحظت مايكروسوفت في إعلانها أن قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل "فيسبوك وإنستغرام ولينكد إن" ستستمر في التوفر.

 

وبعد إعلان مايكروسوفت، رد إيلون ماسك على تغريدة الشركة بتهديد باتخاذ إجراء قانوني ضدها. وكتب مالك تويتر: "لقد تدربوا بشكل غير قانوني باستخدام بيانات تويتر.. حان الوقت لرفع دعوى قضائية". ولم يوضح كيف قامت مايكروسوفت بشكل غير قانوني بتدريب أي شيء باستخدام بيانات تويتر، ولكن من الجدير بالذكر أن عملاق التكنولوجيا هو الداعم الرئيسي لمطور ChatGPT OpenAI. وشارك المدير التنفيذي في تأسيس OpenAI في عام 2015، لكنه نأى بنفسه عن المنظمة وانتقد صريحاً برنامج الدردشة الآلي والذكاء الاصطناعي ككل مؤخراً. كما كشف ماسك عن خططه لشركة الذكاء الاصطناعي الخاصة به والتي يمكن أن تنافس أوبن إيه آي وغوغل.


وجاء قرار مايكروسوفت في وقت سيء للغاية بالنسبة لتويتر. وكان موقع الويب يفقد المعلنين بشكل مطرد منذ أن تولى ماسك زمام الأمور، ووفقاً لشركة تحليل التسويق الرقمي Pathmatics by Sensor Tower، فإن أقل من نصف أكبر 1000 معلن ينفقون الأموال على على تويتر في يناير (كانون الثاني)،

 

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