مايكروسوفت تستعد لتسريحات في Xbox ومراجعة خطط الجيل المقبل

الوكيل الإخباري- تستعد شركة مايكروسوفت لإجراء تسريحات جديدة في قسم Xbox، بالتزامن مع مراجعة خططها الخاصة بجهاز Project Helix من الجيل المقبل.

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وتشير تقارير إلى أن الشركة تدرس إعادة هيكلة قسم Xbox بشكل جذري، بما في ذلك إمكانية تحويله إلى شركة فرعية مستقلة أو إعادة تنظيمه ضمن نماذج تشغيل مختلفة، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.



وفي المقابل، حصلت الرئيسة التنفيذية لقسم Xbox، آشا شارما، على موافقة للاستثمار في سلاسل الألعاب الكبرى مثل Halo وFallout، مع تأكيد حصرية عناوين مرتقبة مثل Gears of War: E-Day وClockwork Revolution لمنصة Xbox.