مايكروسوفت تستعد لتسريحات في Xbox ومراجعة خطط الجيل المقبل

وتشير تقارير إلى أن الشركة تدرس إعادة هيكلة قسم Xbox بشكل جذري، بما في ذلك إمكانية تحويله إلى شركة فرعية مستقلة أو إعادة تنظيمه ضمن نماذج تشغيل مختلفة، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
وفي المقابل، حصلت الرئيسة التنفيذية لقسم Xbox، آشا شارما، على موافقة للاستثمار في سلاسل الألعاب الكبرى مثل Halo وFallout، مع تأكيد حصرية عناوين مرتقبة مثل Gears of War: E-Day وClockwork Revolution لمنصة Xbox.
ويرجّح أن يتركز الدعم على المشاريع والألعاب الكبرى، على حساب بعض الاستوديوهات الصغيرة والعناوين الأقل نجاحاً تجارياً.
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