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السبت، 30-10-2021 02:22 م

مايكروسوفت تستعيد لقب الشركة العامة الأكثر قيمة

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الوكيل الإخباري - استعادت شركة مايكروسوفت تاجها كأكثر شركة عامة قيمة في العالم من شركة آبل، التي تراجعت أسهمها بعد تحديث أرباح ربع سنوي ضعيف من الشركة المصنعة لأجهزة آيفون.

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وأدت مكاسب عملاقة البرمجيات البالغة 2.2 في المئة إلى ارتفاع قيمتها السوقية إلى 2.49 تريليون دولار. بينما تراجعت شركة آبل 1.9 في المئة، لتصل قيمتها السوقية إلى 2.46 تريليون دولار.


وذكرت الشركة هذا الأسبوع أن إيراداتها ارتفعت في الربع الثالث مدعومة بالطفرة التي يغذيها الوباء في الحوسبة السحابية الناتجة عن التحول إلى العمل عن بعد.

 

ونمت الإيرادات الفصلية للشركة بنسبة 22 في المئة، وهو أكبر مكسب لها منذ عام 2014. وما زلنا في الأيام الأولى في التحول الرقمي ومايكروسوفت تستفيد من هذا الاتجاه.

وشكلت خدمة الشركة السحابية Azure أرضية قوية ضد منافسها المهيمن AWS من شركة أمازون.


وخيبت شركة آبل توقعات المحللين في النتائج الصادرة، حيث أثر نقص الرقاقات وتعطل المصانع بسبب وباء فيروس كورونا في الإنتاج.


وتنافست مايكروسوفت وآبل على لقب أكثر الشركات العامة قيمة منذ أن تفوقت شركة آبل على منافستها التقنية لأول مرة في عام 2010، واحتفظت بمكانتها حتى عام 2018.

 

وتخطت عملاقة البرمجيات الشركة المصنعة لهواتف آيفون في خضم عمليات البيع التي يسببها الوباء في عام 2020.


وارتفع سهمها بأكثر من 7 في المئة منذ بداية الأسبوع،مما رفع مكاسبها على مدار العام حتى الآن إلى ما يقرب من 50 في المئة.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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