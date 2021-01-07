مايكروسوفت تسحب لعبة Minecraft Earth في 30 يونيو بسبب كورونا

الوكيل الإخباري _ اعلنت شركة مايكروسوفت عن قرارها بسحب لعبة Minecraft Earth في يونيو، وذلك بسبب وباء كورونا المستمر، حيث كانت تهدف اللعبة إلى منافسة Pokémon Go وتغطية العالم في كتل افتراضية للاعبين للالتقاء واللعب معًاا .

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حيث قال فريق Minecraft: "تم تصميم Minecraft Earth حول حرية الحركة واللعب التعاوني، وهما شيئان أصبحا شبه مستحيلان في الوضع العالمي الحالي".



وأضاف : "نتيجة لذلك، اتخذنا القرار الصعب بإعادة تخصيص مواردنا لمناطق أخرى توفر قيمة لمجتمع Minecraft وإنهاء دعم Minecraft Earth في يونيو 2021".





ولن يتمكن اللاعبون من تنزيل Minecraft Earth أو تشغيله بعد 30 يونيو، وتحذف مايكروسوفت بيانات اللاعب في الأول من يوليو.

المصدر : اليوم السابع



