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الأحد، 30-04-2023 11:54 ص

مايكروسوفت تطرح أداة لربط آيفون بالكمبيوتر

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الوكيل الإخباري - بدأت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت طرح أداة جديدة باسم "فون لينك" لنظام التشغيل آي.أو.إس، والتي تتيح ربط هواتف آيفون التي تعمل بهذا النظام مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

وقالت مايكروسوفت إن كل مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11 سيتمكنون من استخدام الخاصية الجديدة بحلول منتصف مايو (أيار) المقبل.

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يذكر أنه لا يمكن حالياً ربط أجهزة شركة آبل مثل آيفون أو الكمبيوتر اللوحي أيباد بأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز.
وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن مايكروسوفت كشفت عن الخاصية الجديدة لأول مرة في فبراير (شباط) الماضي، وتتيح استخدام تقنية الاتصال اللاسلكي بلوتوث وهي متاحة فقط بالنسبة للهواتف الذكية من فئة آيفون 14 وما بعدها.
وبحسب مايكروسوفت، فإن نسخة آي.أو.إس من خاصية فون لينك توفر "الدعم الأساسي للاتصالات والرسائل والوصول إلى قوائم الاتصال على" هاتف آيفون عبر الكمبيوتر الشخصي.


وبمجرد ربط هاتف آيفون بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11 يبدأ المستخدم في تلقي إخطارات بوصول مكالمة أو رسالة إلى الهاتف، حيث يمكنه الرد عليها أو رفضها عبر الكمبيوتر.
كما يتيح هذا الربط الوصول إلى خدمة الحوسبة السحابية لشركة آبل آي كلاود مع تطبيق فوتوز بحيث يمكن للمستخدم الوصول إلى الصور الموجودة على هاتف آيفون عبر الكمبيوتر الشخصي.
وقالت مايكروسوفت إنه لا يمكن في المرحلة الحالية الوصول عبر الكمبيوتر الشخصي إلى خدمات الرسائل الجماعية أو مبادلة الصور والفيديوهات على آيفون.
ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11 معرفة ما إذا كانت الخاصية الجديدة متاحة أم لا، من خلال البحث عن رمز "فون لينك" في قائمة المهام. وإذا كانت مفعلة، ستتيح مايكروسوفت للمستخدم تشغيلها عبر عدة خطوات.
يذكر أن مايكروسوفت وفرت خاصية فون لينك لأول مرة عام 2022 كتحديث لتطبيق يور فون من مايكروسوفت، والذي كان متاحاً في البداية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في أواخر 2018.

 

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