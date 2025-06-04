الأربعاء 2025-06-04 05:54 م
 

مايكروسوفت تطلق أداة مجانية لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

غت
تعبيرية
 
الأربعاء، 04-06-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري-   بدأت مايكروسوفت طرح أداة جديدة تحمل اسم Bing Video Creator ضمن تطبيق Bing على الهواتف الذكية، تتيح للمستخدمين توليد مقاطع فيديو قصيرة بالاعتماد على نموذج Sora من OpenAI لتحويل النصوص إلى فيديو.

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وتوفر الأداة إمكانيات كانت تتطلب سابقًا اشتراكًا في ChatGPT Plus، لكنها باتت الآن متاحة مجانيًا لجميع مستخدمي التطبيق على أجهزة أندرويد وآيفون، مع خطط لإطلاقها قريبًا على سطح المكتب وعبر تطبيق Copilot.


يُمكن إنشاء حتى ثلاثة مقاطع في وقت واحد، وتصل مدة الفيديو إلى خمس ثوانٍ بصيغة رأسية (9:16)، على أن تُضاف لاحقًا صيغة الفيديو الأفقية. كما تتوفر سرعتان للإنتاج: سرعة عادية مجانية، وسرعة فائقة تتيح 10 استخدامات مجانية، ثم تتطلب استخدام نقاط Microsoft Rewards.


وأكدت مايكروسوفت أن الهدف من الأداة هو تمكين المستخدمين من تحويل الكلمات إلى محتوى بصري بسهولة. ورغم أن الجودة لا تضاهي نماذج منافسة مثل Veo 3 من جوجل، إلا أنها تُظهر إمكانيات واقعية لنموذج Sora مقارنة بالمقاطع الترويجية السابقة.

 

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