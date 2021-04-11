الأحد 11-04-2021
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الأحد، 11-04-2021 03:37 م

'مايكروسوفت' تطلق تحديثا لـ'ويندوز' يسمح نقل ملفات بأحجام خيالية

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أطلقت تحديثا في نظام تشغيل "ويندوز"، يسمح بنقل ملفات بمساحات كبيرة غير مسبوقة.

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وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "مايكروسوفت" أطلقت إصدار 64 بت من خدمة "وان درايف" للتخزين السحابي عبر نظام تشغيل "ويندوز".

 

ويسمح إصدار 64 بت من "وان درايف" بإمكانية نقل ملفات بمساحات كبيرة أو أكثر من ملف في وقت واحد، بدلا من إصدار 32 بت.


وقالت الشركة الأمريكية: "نعلم أن هذه ميزة طال انتظارها ومطلوبة بشدة، ويسعدنا إتاحتها لمستخدمي ويندوز".


وتابعت مايكروسوفت: "يمكنك الآن تنزيل الإصدار 64 بت للاستخدام مع حسابات العمل والمدرسة والمنزل من وان درايف، والمعاينة متاحة مجانا حاليا على كافة أجهزة ويندوز 10 وحواسيب سرفس".

 

سبوتنيك

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