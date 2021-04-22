'مايكروسوفت' تطور تقنية تمنح عقلك قسطا من الراحة

الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تطور حاليا تقنية، يمكنها أن تمنح عقلك قسطا من الراحة.

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وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن تحديث "مايكروسوفت أوتلوك" للبريد الرسمي، سيساعد على منح الشركات خيار بدء أو إنهاء الاجتماعات تلقائيا في وقت مبكر، لضمان حصول الموظفين على استراحة بين الاجتماعات المتتالية.

ويعمل تحديث "مايكروسوفت أوتلوك" على تقليل الحمل الزائد على الموظفين، خلال فترات العمل عن بعد، ومنح عقولهم قسطا من الراحة.



ومكنت شركة مايكروسوفت الشركات والمؤسسات إمكانية تعيين الإعدادات الافتراضية، بحيث يمكن الموظفين الاستراحة لمدة 5 دقائق قبل أو بعد اجتماع مدته 30 دقيقة، واستراحة ما بين 10 أو 15 دقيقة قبل أو بعد الاجتماعات التي ستستغرق ساعة.



وقالت مايكروسوفت إن الهدف من التحديث هو الحد من "الحمل الرقمي الزائد" على الموظفين، لأنه يمكن أن يتسبب بأضرار ومشاكل جسدية ونفسية كبيرة.

سبوتنيك