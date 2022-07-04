الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدوريات الخارجية : ضبط حدث يقود ونش

إربد: اختتام ورشة بعنوان الوقاية من الرعاية غير الملائمة

بحث التعاون بين آل البيت والملحقية الثقافية العمانية

السفير السوداني يطلع على واقع الخدمات بحرة مطار الملكة علياء

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار بضواحي شيكاغو

قوة مسلحة من الأمن العام تداهم وتلقي القبض على مسلحين بعمان - صورة

بحث التعاون بين البيئة والهيئة الملكية للأفلام

عمر العبداللات : لن اشارك في مهرجان جرش

اتفاقية تعاون بين المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية

توجيهية مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية تعقد اجتماعها الخامس

الإثنين، 04-07-2022 02:04 م

مايكروسوفت تطور نسخة لايت من خدمة الإيميل Outlook‎‎

outlook-new


الوكيل الإخباري - أكد تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت تعمل حاليا على تطوير إصدار خفيف من تطبيقها لخدمة البريد الإلكتروني Outlook موجه لهواتف أندرويد، بحيث يحصل مستخدمو الهواتف المنخفضة الإمكانيات على التجربة المميزة ولكن دون اقتطاع مساحة كبيرة من ذاكرة التخزين للهاتف.

اضافة اعلان

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع Dr.Windows الألماني، أن التطبيق الجديد سيقدم تجربة سلسة ومميزة للمستخدمين على هواتف أندرويد، وهو يستهدف الحفاظ على تجربة المستخدم مع بريده الإلكتروني.

 

وأشار التقرير إلى أن تصميم التطبيق الجديد لن يختلف كثيرا عن الإصدار الكامل من ”أوتلوك“ التقليدي لدى الهواتف الذكية، إلا أن الميزة الوحيدة التي ستغيب عن التطبيق ”اللايت“ هي أن المستخدم لن يمكنه تشغيل أكثر من حساب ”أوتلوك“.


يذكر أن فكرة الإصدار ”اللايت“ سيوسع من نطاق مستخدمي ”أوتلوك“ على الهواتف الذكية، وقد أصبحت تلك الطريقة حلا مثاليا يلجأ إليه عدد كبير من مطوري التطبيقات لزيادة عدد مستخدمي خدماتها، خاصة في الدول النامية التي ترتفع خلالها تكلفة الهواتف الذكية ذات الإمكانيات المتطورة، وكذلك ترتفع فيها تكاليف خدمات إنترنت الموبايل، فهناك يكون الاعتماد بشكل رئيسي على الهواتف الذكية للاتصال بالإنترنت.

 

وقد اختلفت واجهة التطبيق الجديد عن تصميم التطبيق الأصلي بأن التبويبات الرئيسية للتطبيق ستكون Mail وCalendar وثالثا يأتي تبويب جهات الاتصال Contacts ، وذلك بدلا من تبويب البحث Search.


ولم يوضح التقرير بيانات محددة حول الموعد المرجح لإطلاق الإصدار الجديد، خاصة مع وجود تطبيق يحمل نفس الاسم Outlook Lite for Android متوفر على متجر بلاي ستور الرسمي في بعض الدول.


يذكر أن أوتلوك يستحوذ على نسبة 8% فقط من سوق خدمات الإيميل للهواتف الذكية، في حين أن جيميل ما زال يتصدر القمة بحصة سوقية 27.2%، وأبل ميل 11.5% ويأتي ياهو ميل بنسبة 5.4%، بينما خدمة سامسونغ ميل 1.2% فقط، وذلك بحسب تقرير سوق خدمات الإيميل على الهواتف الذكية من شركة Litmus Mail لعام 2021.

 

ارم نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3268961-1095843391

طرق سهلة للتحكم في مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الأجهزة اللوحية

42fd68db-5bdf-48e4-b940-e526b8080a50

غوغل تحذر مستخدمي أندرويد من فيروس هيرمت

تسجيل-دخول-واتساب-من-جوجل

4 ميزات جديدة في التحديث الجديد لـ واتس أب

MetaPlatforms_800x533_L_1637446023

ميتا تغلق محفظتها الرقمية نوفي في سبتمبر

windows11

Rufus تتيح لك تجاوز قيود تثبيت ويندوز 11

TikTok

أمريكا تعطي مهلة لاندرويد وابل لحذف تيك توك !

أخبار متعلقة
تسجيل-دخول-واتساب-من-جوجل

4 ميزات جديدة في التحديث الجديد لـ واتس أب

smartphone-1281669_1280-780x470

أفضل تطبيقات أندرويد مفيدة عند شراء هاتف جديد

games-1068x524

أبرز 5 تطبيقات للهواتف لمعالجة القلق

2022_6_7_15_0_13_772

غوغل تواجه تحقيقا بريطانياً جديداً في سلوك مضاد للمنافسة

20220605105219771

الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا بشأن معيار الشاحن المشترك للهواتف

متى_ظهر_نظام_الأندرويد

تحذير لنظام أندرويد من عملية احتيال جديدة مكلفة