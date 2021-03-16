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الثلاثاء، 16-03-2021 02:23 م

مايكروسوفت تعلق على مشكلة 'الشاشة الزرقاء' في ويندوز 10

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الوكيل الاخباري - علقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، أمس الاثنين، على مشكلة في "ويندوز 10"، والتي تتعلق باستخدام طابعات معينة.

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وقالت الشركة في بيان رسمي إن استخدام هذه الطابعات مع "ويندوز 10" أدى إلى ظهور "شاشة زرقاء"، وأكدت أنها تعمل على إصلاح هذه المشكلة من خلال طرحها لتحديث لنظام التشغيل.

 

ولم توضح "مايكروسوفت" أنواع تلك الطابعات بالاسم، ولكن رجح موقع "ذا فيرج" أنها "Kyocera" و"Ricoh" و"Zebra".

وإذا كنت من المتضررين من مشكلة ظهور "الشاشة الزرقاء" فيمكنك تنزيل تحديث "ويندوز 10" بالانتقال إلى الإعدادات ثم التحديث والأمان واختيار "Windows Update"، والنقر فوق التحقق من وجود تحديثات متوافرة.


كشفت تقارير صحفية عالمية في شهر فبراير/ شباط الماضي أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تجهز حاليا لتقديم ميزات استثنائية لنظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 10".


وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" أن مايكروسوفت ستجهز في تحديثها الجديد لنظام "ويندوز 10"، بحسب ما كتبه جون كابل، نائب رئيس الشركة لإدارة البرامج، أن تلك الميزات ستوفر الكثير من المجهود لمستخدم النظام الأشهر في العالم.


ويركز تحديث "ويندوز 10" على تحسين الأمان للأجهزة، وإمكانية الوصول عن بعد إلى جميع ميزات النظام.


كما يمنح "ويندوز 10" المستخدمين إمكانية تعيين كاميرا ويب خارجية ككاميرا افتراضية، من أجل مصادقة الدخول إلى الجهاز عن طريق الوجه.


وتسمح تلك الميزة بإمكانية الربط بين الكاميرا المدمجة في الحاسب الشخصي أو اللوحي وأي كاميرا ويب خارجية، لتسجيل الدخول إلى جهازك.


كما سيتضمن تحديث "ويندوز 10" أيضا إمكانية تسريع أداء "ويندوز ديفندر" لمواجهة أي سيناريوهات مخيفة لاختراق الجهاز من قبل الهاكرز أو المتطفلين، ومنع أي شخص من التعامل عن بعد مع بياناتك الشخصية.

 

سبوتنيك

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