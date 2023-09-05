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الثلاثاء، 05-09-2023 04:58 م

مايكروسوفت تعلن إنهاء حياة «وورد باد» و«كورتانا»

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مايكروسوفت مالكة حقوق نظام التشغيل «ويندوز» انتهاء رحلة برنامجها الشهير «Wordpad» لدعم النصوص غير المعقدة، والذي كان يقف كحل وسط بين برنامج الوورد وبرنامج النصوص الاعتيادية «نوت باد»، حيث أكدت مايكروسوفت عدم إضافة الووردباد للتحديث الجديد لويندوز.

ووفقاً لـ«بي سي جيمرز»، ستكتفي مايكروسوفت ببرنامج النصوص الاعتيادية، بينما ستكون النصوص المعززة فقط لمالكي رخصة مجموعة أوفيس.

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وانتهت رحلة «ووردباد» بعد 28 عاماً من انطلاقه مع نسخة ويندوز 98، حيث جاء كبديل لبرنامج «مايكروسوفت رايت»، وكان بمثابة نسخة مخففة من برنامج «وورد» العادي الذي يأتي ضمن حزمة «أوفيس».


والغريب أن «وورد باد» ليس الضحية الوحيدة لمايكروسوفت في التحديث الجديد، وإنما أيضاً مايكروسوفت قررت إنهاء خدمات مساعدها الشخصي «كورتانا»، والذي لم يمض على تواجده في الخدمة سوى 3 سنوات فقط، بعد أن أثبت المساعد الشخصي من مايكروسوفت عدم فاعليته، وتجاهل المستخدمين له بسبب البطئ الشديد، وعدم قدرته على استيعاب الأوامر، سواء الصوتية أو الكتابية. 

 

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