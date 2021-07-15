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الخميس، 15-07-2021 01:03 م

مايكروسوفت تعلن عن Windows 365

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الوكيل الإخباري - تضع شركة مايكروسوفت نظام ويندوز في السحابة، حيث أعلنت عن Windows 365، وهي خدمة جديدة تسمح للشركات بالوصول إلى أجهزة الحاسب السحابية من أي مكان، وبث إصدار من ويندوز 10 أو ويندوز 11 في متصفح الويب.

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لا يختلف تقديم مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز في السحابة كثيرًا عن الخيارات العديدة التي يمكن للشركات أن تختارها باستخدام المحاكاة الافتراضية في الوقت الحالي.

وقدمت الشركة تقنية مماثلة مع Azure Virtual Desktop، وتقدم Citrix أجهزة حاسب مكتبية مستضافة عبر السحابة منذ سنوات.


وتحاول مايكروسوفت تمييز نفسها من خلال سهولة الاستخدام والإدارة. إذ تحدث Windows 365 فرق كبير للمؤسسات التي أرادت تجربة المحاكاة الافتراضية لأسباب مختلفة ولكنها لم تستطع.


وتكون الشركات قادرة على إنشاء حواسيب سحابية في غضون دقائق وتعيينها للموظفين، مع تجنب الحاجة إلى أجهزة مادية مخصصة.


وقد يكون ذلك جذابًا للعديد من الشركات التي توظف عمالًا عن بعد أو حتى موظفين متعاقدين مؤقتين يحتاجون إلى الوصول الآمن إلى شبكة الشركة.


وبالنظر إلى أن جهاز الحاسب الذي يعمل بنظام ويندوز موجود بالكامل في السحابة، فلن يحتاج الموظفون إلى التنقل عبر شبكات VPN أو القلق بشأن الأمان عبر الأجهزة الشخصية.


وأدى الوباء إلى تسريع العمل على Windows 365، وتركيز مايكروسوفت الأوسع على العمل المختلط.


وتعمل الشركة بشكل مطرد على تحسين مايكروسوفت تيمز على مدار العام الماضي وتضع رؤيتها لمستقبل الاجتماعات والعمل عن بعد والمزيد.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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