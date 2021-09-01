مايكروسوفت تعلن موعد طرح ويندوز 11 رسميا

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت أنه يتم إصدار ويندوز 11 في الخامس من أكتوبر ويكون نظام التشغيل الجديد متاحًا كترقية مجانية لأجهزة الحاسب المؤهلة التي تعمل بنظام ويندوز 10، أو على الأجهزة الجديدة التي تأتي مع ويندوز 11 المثبت مسبقًا.

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ويبدأ طرح الترقية المجانية إلى النظام الجديد في الخامس من أكتوبر. ولكن مثل العديد من ترقيات ويندوز في الماضي، تكون متاحة على مراحل.



ويتم تقديم الترقية للأجهزة الجديدة المؤهلة أولاً، وبعد ذلك يصبح النظام متاحًا لمزيد من الأجهزة الموجودة في السوق في الأسابيع والأشهر التي تلي الخامس من أكتوبر.



ويوضح آرون وودمان، المدير العام لتسويق ويندوز في مايكروسوفت: بعد التعلم الهائل من ويندوز 10، نريد التأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة ممكنة. نتوقع حصول جميع الأجهزة المؤهلة على الترقية المجانية بحلول منتصف عام 2022.



وعبر أجهزة الحاسب الحالية التي تعمل بنظام ويندوز 10، تسمح خدمة Windows Update للأشخاص بمعرفة وقت توفر الترقية لنظام ويندوز 11.



ويمكنك أيضًا التحقق لمعرفة ما إذا كان جهازك مؤهلاً للترقية من خلال Windows Update، أو تطبيق Microsoft Health Check المخصص للحاسب الشخصي (حاليًا في المعاينة).



وبينما يتم إطلاق النظام في الخامس من أكتوبر، لن تتوفر جميع الميزات المعلنة وتقدم مايكروسوفت تطبيقات أندرويد بالشراكة مع أمازون وإنتل. ولكن هذه الميزة لن تكون متاحة في الخامس من أكتوبر.



وتتوفر معاينة لتطبيقات أندرويد على ويندوز 11 لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى أنه من المحتمل ألا يتم تشغيلها لجميع المستخدمين حتى عام 2022.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية