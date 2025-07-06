مايكروسوفت تُغلق عملياتها المباشرة في باكستان بعد 25 عاما

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية إنهاء عملياتها المباشرة في باكستان، بعد نحو ربع قرن من النشاط في البلاد، وذلك في إطار إعادة هيكلة نموذجها التشغيلي عالميًا.

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وأكدت الشركة، في تصريح لموقع TechCrunch، أن الخدمات للعملاء ستستمر عبر شركاء معتمدين ومكاتب إقليمية مجاورة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الحالية لن تتأثر بهذا التغيير.



ورغم الجدل الذي أثاره القرار، فإن تأثيره على الوظائف محدود، حيث يُطال فقط خمسة موظفين، إذ لم يكن لمايكروسوفت فرق هندسية في باكستان، وكانت تركز فقط على تسويق خدماتها السحابية مثل Azure وOffice 365.



ويأتي القرار ضمن خطة تقشف عالمية، شملت مؤخرًا تسريح حوالي 9 آلاف موظف، خصوصًا في قسم الألعاب.



وكانت الشركة قد بدأت مسبقًا بنقل إدارة التراخيص إلى إيرلندا، وإسناد المهام التشغيلية .



وعلّق جواد رحمن، أول مدير لمايكروسوفت في باكستان، على القرار قائلًا: "هذا ليس مجرد انسحاب تجاري، بل إشارة مقلقة إلى بيئة لم تعد حتى الشركات العالمية الكبرى قادرة على الاستمرار فيها".



ويعكس هذا الانسحاب تحديات قطاع التكنولوجيا في باكستان، الذي لا يزال متأخرًا مقارنة بجيران مثل الهند، فيما تواصل شركات محلية وصينية مثل هواوي قيادة البنية التحتية التقنية في البلاد.