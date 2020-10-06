مايكروسوفت تغير اسم محركها الشهير Bing

الوكيل الإخباري _ تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير منتجاتها، حيث انها قامت الشركة بتغيير اسم محركها الشهير Bing إلى Microsoft Bing وذلك لإعادة ترويجه مرة أخرى.

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كما انها عملت على إضافة العديد من المميزات عليه ولإطلاقه الى الجماهير بشكل وأداء أفضل، حتى يكون قادرا على منافسة المتصفحات والمحركات الأخرى، مثل كروم الذى يستحوذ بنسبة 90% على عمليات البحث، وكذلك موريلا فايرفوكس الذى لقى إقبالا كبيرا عليه.



وقد اعلنت شركة مايكروسوفت عن تغيير اسم محرك Bing فى بيان لها، ضمن خطتها لإجراء عدد من التغييرات على خدماتها المختلفة، ولكن لم تذكر أية تفاصيل لسبب إجراء تغيير الاسم.



وتشمل عملية تغيير محرك البحث البحث الشهيرBing إلى عدد من التغييرات أهمها تغيير اللوجو والشعار الخاص به بالاضافة تغيير شكل وتصميم الصفحة الرئيسية للمحرك .



المصدر : صدى البلد

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