الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

شكاوى من تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل والوزارة ترد

بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

الأمانة: صرف دعم المحروقات للنقل العام خلال الشهر الحالي

الأحد، 18-06-2023 01:34 م

مايكروسوفت تكشف السبب وراء تعطل بعض خدماتها

55455


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت ان الانقطاعات التي أثرت على خدمات بعينها للشركة خلال بعض الأيام السابقة من هذا الشهر كانت نتيجة هجمات إلكترونية، لكنها أوضحت أنه لا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.

اضافة اعلان

 

وأضافت الشركة في تدوينة "بدءا من أوائل حزيران 2023، رصدت مايكروسوفت زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات وهو ما أثر بصفة مؤقتة على توافر البيانات".

وأوضحت مايكروسوفت أنها فتحت تحقيقا وبدأت في تتبع الهجمات التي تسببت في حجب الخدمة من قبل جهة التهديد التي تشير إليها باسم "ستورم-1359" بعد أن حددت موضع التهديد.

ولم ترد مايكروسوفت بعد على طلب من رويترز للتعليق على ما إذا كانت الشركة حددت الجهة أو الطرف المسؤول عن الهجوم.

 

وتعمل هجمات حجب الخدمة عن طريق مزاحمة الخادم بقدر هائل من حركة المرور مما يؤدي إلى توقف الخدمات.

وظلت مجموعة برامج مايكروسوفت 365 بما في ذلك تيمز وأوتلوك معطلة لأكثر من ساعتين بالنسبة لآلاف المستخدمين في الخامس من حزيران وتكرر ذلك لفترة وجيزة في صباح اليوم التالي.

يُذكر أن هذا كان رابع انقطاع من نوعه لمايكروسوفت خلال عام.

 

 

 لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

تطوير أداة لاكتشاف الواجبات المنزلية المكتوبة بالذكاء الاصطناعي

انستغرام

إنستغرام تُطلق ميزة القنوات عالمياً

download (1)

حملة ضخمة للتجسس الإلكتروني.. وأصابع الاتهام تشير للصين

4422157

غوغل تمنع موظفيها من استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي

196270

عطل عالمي يصيب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

شات-جي-بي-تي-0

دراسة غير متوقعة.. عدد مستخدمي ChatGPT أقل مما نتوقع

أخبار متعلقة
140403-cortana-microsoft-1400

رغم تطور الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تنهي حياة المساعدة كورتانا

3707699_202301125351_1

مايكروسوفت تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى ويندوز.. اليكم أهمها

google_apps_education-690x388

ثورة الذكاء الاصطناعي: 4 تحديثات مميزة لتطبيقات غوغل