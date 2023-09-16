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السبت، 16-09-2023 12:19 م

«مايكروسوفت» تواجه شكوى أوروبية بسبب «تيمز» واقتراح ببيعه

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الوكيل الإخباري- يستعد مسؤولو مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي لتقديم شكوى رسمية ضد سلوك «مايكروسوفت»؛ بسبب تطبيق «تيمز» (Teams) للاجتماعات عبر الفيديو، بعدما فشلت الشركة في تجنب التدقيق الأوروبي.

وقدمت «مايكروسوفت» مؤخراً مقترحاً بفصل «تيمز» عن حزمة تطبيقات شاملة للشركات، وبيعه للعملاء بشكل منفصل بخصم سنوي، لكن الاقتراح لم يكفِ لتهدئة مخاوف الجهات التنظيمية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

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وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية الموضوع، أن المفوضية تعد لائحة بالاعتراضات لإرسالها إلى الشركة، التي ستتلقاها خلال الأشهر القليلة المقبلة.


وفي نهاية أغسطس، حاولت «مايكروسوفت» تهدئة المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية في إطار تحقيق جديد حول كيفية إدراج الشركة تطبيق «تيمز» بحزمتي «أوفيس 365» و«مايكروسوفت 365». وجاء التحقيق بعد شكوى قدمتها منصة «سلاك» للرسائل، التي تملكها شركة «سيلز فورس» (Salesforce) منذ 3 سنوات تقريباً.

 

البيان


 




 

 


 

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