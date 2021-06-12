مايكروسوفت .. توجه للسماح لمالكي إكس بوكس بتجربة الألعاب قبل تنزيلها

الوكيل الإخباري - تخطط شركة مايكروسوفت للسماح لمالكي منصات إكس بوكس بتجربة الألعاب قبل تنزيلها في وقت لاحق من هذا العام.

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وتسمح ميزة لوحة معلومات Xbox الجديدة للاعبي المنصة ببث الألعاب من خلال خدمة xCloud من مايكروسوفت على الفور.



ويمثل هذا جزء من جهد لدمج xCloud أكثر في منصات إكس بوكس وفي تطبيق إكس بوكس عبر أجهزة الحواسيب العاملة بنظام ويندوز.

وقالت الشركة: نضيف في وقت لاحق من هذا العام الألعاب السحابية مباشرةً إلى تطبيق إكس بوكس عبر أجهزة الحاسب، وندمجها في تجربة المنصة من أجل إلقاء الضوء على جميع أنواع السيناريوهات مثل تجربة الألعاب قبل تنزيلها.



ولا تفصل مايكروسوفت جميع الطرق التي تظهر بها xCloud عبر منصات Xbox.

ولكن تجربة الألعاب قبل تنزيلها تفتح بالتأكيد إمكانيات لمالكي Xbox الذين يرغبون في معرفة شكل اللعبة قبل شرائها.

وفي كلتا الحالتين، سيكون استخدام xCloud للسماح للاعبي Xbox بالانتقال بسرعة إلى الألعاب قبل تنزيلها مفيدًا بشكل خاص في اليوم الأول لإطلاق اللعبة.



وبالنظر إلى أن أحجام الألعاب تتجاوز 100 جيجابايت، فغالبًا ما يستغرق تنزيلها ساعات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



