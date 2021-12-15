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الأربعاء، 15-12-2021 01:11 م

مايكروسوفت تيمز يدعم التشفير للمكالمات الفردية

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الوكيل الإخباري - أعلنت عملاقة البرمجيات عن التوفر العام لدعم التشفير من طرف إلى طرف E2EE لمكالمات مايكروسوفت تيمز الفردية. وبدأت الشركة بطرح دعم E2EE للمكالمات في المعاينة العامة قبل شهرين، في 21 أكتوبر.

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ويتم الآن طرح الميزة الجديدة لعملاء المؤسسة. ويتمكن مسؤولو تكنولوجيا المعلومات من تشغيلها لمؤسستهم بمجرد تلقي التحديث.


وقال جون جروسزيك، مدير المنتجات الفنية في مايكروسوفت: العديد من عملاء المؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا عبر صناعات مثل الطيران والتصنيع والاتصالات والخدمات المهنية في طور الحصول على E2EE لمكالمات المنصة.

 

وأضاف: لن يكون التشفير الافتراضي من طرف إلى طرف متاحًا لجميع مستخدمي عملاء المؤسسة. وبمجرد أن يقوم قسم تكنولوجيا المعلومات بتكوين السياسة وتمكينها لمستخدمين محددين، يظل هؤلاء المستخدمون المحددون بحاجة إلى تشغيل التشفير من طرف إلى طرف في إعدادات المنصة. ويحتفظ قسم تكنولوجيا المعلومات بالقدرة على تعطيل E2EE للمكالمات الفردية حسب الضرورة.


وبمجرد توفر الميزة الجديدة (المعطلة افتراضيًا)، يتمكن مسؤولو تكنولوجيا المعلومات من تشغيلها لمؤسستهم بالكامل أو لمجموعة مستخدمين معينة فقط.


وحذر مسؤولو الشركة من أنه عند استخدام E2EE لمكالمات مايكروسوفت تيمز الفردية، لن تتوفر بعض الميزات.


ويشمل هذا التسجيل والتعليقات المباشرة والنسخ وتعليق المكالمات ودمج المكالمات وتحويل المكالمات إلى جهاز آخر وإضافة مشاركين لإنشاء مكالمة جماعية في المكالمات الفردية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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