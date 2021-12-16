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الخميس، 16-12-2021 02:00 م

مايكروسوفت خططت لتحول الألعاب إلى تطبيقات آيفون

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الوكيل الإخباري - كانت شركة مايكروسوفت على استعداد للتعاون مع شركة آبل بشأن العديد من مطالبها عندما راجعت آبل إرشاداتها في العام الماضي حتى تتمكن الشركات من إتاحة خدمات الألعاب السحابية مثل xCloud و Stadia عبر iOS.

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وصرحت مايكروسوفت سابقًا أن إجبار المستخدمين على تنزيل مئات من تطبيقات الألعاب هو تجربة سيئة. ولكن كانت مستعدة لفعل ذلك إذا وافقت آبل على اقتراحها.


وعرضت عملاقة البرمجيات تقديم ألعاب إكس بوكس الحصرية عبر آيفون. وكان من الممكن تشغيل هذه الألعاب عبر منصة xCloud ويتم بثها من الخوادم بدلاً من الاعتماد على قوة المعالجة المحلية لهاتفك.

 

وفي حال تم إبرام الصفقة، كان بإمكانك نظريًا شراء نسخة من لعبة مثل Halo Infinite من متجر تطبيقات آبل وتشغيلها مثل أي تطبيق آخر.


وقدمت لوري رايت، رئيسة قسم تطوير الأعمال في إكس بوكس، اقتراحًا من شأنه أن يسمح للشركة بوضع تطبيقات ألعاب فردية ضمن متجر iOS دون شغل مساحة التخزين الخاصة بالمستخدم.


وطلبت الشركة من آبل السماح لها بوضع تقنية البث الخاصة بها داخل تطبيق Gaming Pass وحده.


ومن شأن ذلك أن يمنح الشركة طريقة لجعل تطبيقات اللعبة نفسها بحجم 30 ميجابايت بدلاً من 150 ميجابايت التي قد تكون عليها إذا تم دمج تقنية البث الخاصة بها في كل منها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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