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الخميس، 30-12-2021 02:34 م

مايكروسوفت قد تغير مفاهيم الهواتف الذكية

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الوكيل الإخباري - ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن مايكروسوف سجلت براءة اختراع لجهاز جديد قد يغير مفاهيم الهواتف الذكية.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن براءة الاختراع التي سجلتها مايكروسوفت في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الإختراع والعلامات التجارية (USPTO) تشير إلى نيتها تطوير هاتف ذكي مجهز بهيكل قابل للطي عند أكثر من مفصل.

 

وتشير الصور التي انتشرت لتصميم الهاتف إلى أن هيكله مجهز بمفصلين متحركين يصلان 3 شاشات ببعضها، وإحدى هذه الشاشات قابلة للطي بزاوية 360 درجة لتعمل كشاشة خارجية أو تكون جزءا من الشاشة الأساسية الكبيرة التي ستتكون عند فتح الجهاز على كامل عرضه.

 

وتتطلع العديد من شركات الإلكترونيات حاليا لتطوير نماذج مختلفة من الأجهزة المحمولة القابلة للطي كونها تعتبر أن هذه الأجهزة ستكون أساسية في مستقبل أسواق الهواتف والحواسب اللوحية.

 

 

لبنان 24

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