مايكروسوفت لديها أكثر من 100 لعبة تعمل باللمس

الوكيل الإخباري - قدمت أحدث ملفات شركة مايكروسوفت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نظرة ثاقبة على نمو Xbox Game Pass.

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وشهدت خدمة الاشتراك زيادة بنسبة 38 في المئة في إجمالي عدد المشتركين مقارنة بالسنة المالية الماضية للشركة.





وفي حين أن هذا يعد نموًا مثيرًا للإعجاب لمدة عام دون عرض حصري يشبه Halo. ولكن لا يرقى إلى مستوى هدف الشركة الداخلي المتمثل في نمو بنسبة 48 في المئة.

وهذا يوضح مدى أهمية هذه الإصدارات الضخمة من ألعاب Xbox Game Pass. كما يوضح سبب إنفاق الشركة الكثير على عمليات الاستحواذ.



وكانت عملاقة البرمجيات تتوقع نموًا أبطأ بشكل عام للسنة المالية 2021. وفي السنة المالية 2020، نمت خدمة الاشتراك Xbox Game Pass بنسبة 86 في المئة، وهو ما تجاوز الهدف الداخلي البالغ 71 في المئة.



ولكن مع عدم وجود Halo وقليل من الإصدارات البارزة أو الحصرية الأخرى لـ Xbox Game Pass خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، كانت الشركة تعلم أن الخدمة لن تكرر توسعة 2020 تلك في عام 2021.



وبينما كان لدى Xbox Game Pass بعض الإصدارات مثل The Ascent و Outriders، لم تكن هذه كافية لدفع قاعدة مشتركي Xbox Game Pass إلى أكثر من 50 في المئة.

وقالت الشركة: نعيد تعريف كيفية توزيع الألعاب وتشغيلها وعرضها مع Xbox Game Pass. من خلال استحواذنا على ZeniMax Media، صنعنا 20 لعبة من أكثر الألعاب شهرة في العالم يمكن الوصول إليها عبر Xbox Game Pass.



ومن المحتمل أن يرتفع هذا النمو بسرعة مرة أخرى في هذه العطلة مع Forza Horizon 5 و Halo Infinite. إلى جانب قدرة الشركة على تقديم ألعاب مثل Starfield في شهر نوفمبر 2022 وما بعده.



وتنفق مايكروسوفت في الوقت الحالي الكثير من الأموال لتحقيق نمو. ولكن تعلم أنها بحاجة إلى رؤية نمو كبير لتبرير استثمارها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية