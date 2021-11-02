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الثلاثاء، 02-11-2021 01:18 م

مايكروسوفت وسيجا تستكشفان تحالف الألعاب السحابية

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الوكيل الإخباري - قالت شركة سيجا يوم الاثنين إنها تستكشف تحالفًا استراتيجيًا مع شركة مايكروسوفت لتطوير ألعاب ذات ميزانية كبيرة باستخدام تقنية الألعاب السحابية الخاصة بصانع إكس بوكس، مما أدى إلى توقع أن هذه الخطوة قد تشير إلى ارتباط أعمق.

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وقالت شركة سيجا التي تتخذ من طوكيو مقراً لها إنها تستكشف إمكانية صنع ألعاب ذات وصول عالمي عبر منصة Azure السحابية من مايكروسوفت. دون تقديم المزيد من التفاصيل، بما في ذلك ما إذا كانت الصفقة تشمل ألعاب حصرية أو استثمار رأسمالي.

 

وتتوفر مبادرة الألعاب السحابية الرئيسية الخاصة بشركة مايكروسوفت عبر Xbox Game Pass، وهي خدمة اشتراك عبر المنصات تتميز بألعاب سيجا مثل سلسلة Yakuza الناجحة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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