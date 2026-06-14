الأحد 2026-06-14 05:05 م

ما المراحل التي يمر بها تطوير تطبيقات الهواتف؟

ضثبص
تعبيرية
 
الأحد، 14-06-2026 02:31 م

الوكيل الإخباري-   أصبحت تطبيقات الهواتف الذكية جزءاً أساسياً من استراتيجيات الشركات الحديثة، لكن تطوير تطبيق ناجح يتطلب أكثر من البرمجة، إذ يمر بمراحل متكاملة تبدأ من الفكرة وتنتهي بالصيانة والتطوير المستمر.

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وتبدأ العملية بدراسة السوق وتحديد الجمهور المستهدف والتحقق من وجود حاجة حقيقية للتطبيق، ثم وضع خطة تطوير تشمل المتطلبات التقنية والجدول الزمني واختيار أسلوب التطوير المناسب.


ويُعد التصميم وتجربة المستخدم من أهم عوامل النجاح، حيث يتم إعداد النماذج الأولية واختبار سهولة الاستخدام قبل بدء البرمجة.


بعد ذلك، ينتقل المشروع إلى مرحلة التطوير، التي تشمل بناء الواجهة الأمامية والخلفية وإضافة الوظائف الأساسية مثل تسجيل الدخول والإشعارات وأنظمة الدفع.


وقبل الإطلاق، يخضع التطبيق لاختبارات شاملة لضمان الأداء والأمان والاستقرار، ثم يُنشر في متاجر التطبيقات مع إعداد المواد التسويقية اللازمة.


ولا تنتهي الرحلة عند الإطلاق، إذ تتطلب التطبيقات صيانة مستمرة تشمل إصلاح الأخطاء وتحديثات الأمان وإضافة مزايا جديدة وفق احتياجات المستخدمين.


وتختلف تكلفة التطوير بحسب حجم المشروع وتعقيده، إذ قد تبدأ من 10 آلاف دولار للتطبيقات البسيطة، وتتجاوز 500 ألف دولار للمشاريع الكبيرة.


ويرى الخبراء أن اتباع عملية تطوير منظمة يسهم في تحسين جودة التطبيق وزيادة فرص نجاحه واستدامته في سوق التطبيقات التنافسية.

 

 

 
 


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