ما فائدة الثقب الصغير بجوار عدسات كاميرا هواتف آيفون؟

أبل بدأت باستخدام 4 ميكروفونات منذ iPhone XS، والميكروفون الخلفي جزء أساسي لتسجيل الصوت الاتجاهي.
في سلسلة iPhone 16، قدّمت أبل جودة ميكروفونات استوديو ودعم الصوت المكاني وميزة Audio Mix، مما يقلل الحاجة لميكروفونات خارجية عند تصوير مقاطع شبه احترافية.
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