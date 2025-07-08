ما فائدة الثقب الصغير بجوار عدسات كاميرا هواتف آيفون؟

الوكيل الإخباري- في هواتف آيفون، خاصة طرازات Pro، يوجد ثقب صغير قرب الكاميرات الخلفية، وهو ميكروفون خلفي مخصص لتسجيل صوت عالي الجودة عند تصوير الفيديو، وتصفية الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات.

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أبل بدأت باستخدام 4 ميكروفونات منذ iPhone XS، والميكروفون الخلفي جزء أساسي لتسجيل الصوت الاتجاهي.



في سلسلة iPhone 16، قدّمت أبل جودة ميكروفونات استوديو ودعم الصوت المكاني وميزة Audio Mix، مما يقلل الحاجة لميكروفونات خارجية عند تصوير مقاطع شبه احترافية.