ما هي لعبة سويكا الشهيرة وكيف تطورت؟

الوكيل الإخباري - لعبة سويكا اليابانية، والمعروفة أيضاً باسم لعبة “البطيخ”، هي لعبة ألغاز تعتمد على النتائج وقد اجتاحت الإنترنت على نطاق واسع خلال فترة قصيرة، وهي متاحة على نينتندو سويتش.



حققت اللعبة أكثر من 4.4 مليون عملية تنزيل منذ إصدارها في أكتوبر (تشرين الأول)، ما جعلها واحدة من أكثر ألعاب نينتندو تنزيلاً هذا العام.

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ما هي لعبة سويكا بالضبط

إنها لعبة ألغاز بسيطة ومباشرة للاعب واحد، وهي مشابهة لألعاب الألغاز الشائعة الأخرى مثل "2048" وتيترس. تتضمن اللعبة بعض الفيزياء، ويتعين على اللاعب الجمع بين الفواكه المتشابهة لتكوين فواكه أكبر حجماً، أكبرها البطيخ. الحصول على أفضل نتيجة ممكنة هو الهدف الرئيسي.





تبدأ اللعبة بصندوق فارغ، حيث يحتاج اللاعبون إلى إسقاط الفاكهة. عندما تتلامس ثمرتان متماثلتان تتحولان إلى ثمرة أكبر. تستمر اللعبة حتى تملأ جميع الفواكه الجزء العلوي من الصندوق، وبعد ذلك عليك البدء من جديد. الجزء الصعب هو عندما لا تتراكم الثمار فوق بعضها البعض.





فكرة لعبة سويكا ليست أصلية، حيث ابتكر مطور صيني فكرة سويكا عبر لعبة صغيرة مجانية عبر الإنترنت وهي لعبة البطيخة الكبيرة الاصطناعية. ولم تكن هذه اللعبة مسببة للإدمان مثل سويكا.

وقد جذبت هذه اللعبة انتباه شركة ألادين إكس، التي أصدرت جهاز عرض رقمي قبل بضع سنوات وأدرجت لعبة سويكا الرائعة كجزء من البرنامج. لاحقاً، قامت الشركة ومطورها بوبلين، بإضافة اللعبة إلى نينتيندو سويتش، باعتبارها متجراً إلكترونياً حصرياً في 2021.

في البداية، كانت اللعبة مقتصرة على المستخدمين اليابانيين. وبعد أن حققت ضجة كبيرة، قررت الشركة إطلاق اللعبة عالمياً وحققت رواجاً كبيراً على الإنترنت.



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