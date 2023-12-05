الثلاثاء 05-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأوقاف تعلن توزيع كوبونات مشتريات ومساعدات نقدية على أسر فقيرة

المقاومة تنشر مشاهد جديدة لاشتباكها مع قوات الاحتلال في غزة -فيديو

إصابة شاب برصاص الاحتلال على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين وسط غزة

إصابة عدد من الإسرائيليين إثر قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحية و74 مسيرة خلال يوم

في أعلى حصيلة يومية.. جيش الاحتلال يعلن عدد قتلاه بمعارك غزة

تسعيرة ثانية .. انخفاض على اسعار الذهب بالاردن

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق - خو لسحب كميات كبيرة من المياه

الهام المصري : ممتنة لجلالة الملك ولن انسى يوم استشهاد ابني وزوجي امام عيني

عاجل

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين وسط غزة

الثلاثاء، 05-12-2023 04:24 م

ما هي لعبة سويكا الشهيرة وكيف تطورت؟

202312421161755261


الوكيل الإخباري - لعبة سويكا اليابانية، والمعروفة أيضاً باسم لعبة “البطيخ”، هي لعبة ألغاز تعتمد على النتائج وقد اجتاحت الإنترنت على نطاق واسع خلال فترة قصيرة، وهي متاحة على نينتندو سويتش.

حققت اللعبة أكثر من 4.4 مليون عملية تنزيل منذ إصدارها في أكتوبر (تشرين الأول)، ما جعلها واحدة من أكثر ألعاب نينتندو تنزيلاً هذا العام. 

اضافة اعلان


ما هي لعبة سويكا بالضبط

إنها لعبة ألغاز بسيطة ومباشرة للاعب واحد، وهي مشابهة لألعاب الألغاز الشائعة الأخرى مثل "2048" وتيترس. تتضمن اللعبة بعض الفيزياء، ويتعين على اللاعب الجمع بين الفواكه المتشابهة لتكوين فواكه أكبر حجماً، أكبرها البطيخ. الحصول على أفضل نتيجة ممكنة هو الهدف الرئيسي. 


تبدأ اللعبة بصندوق فارغ، حيث يحتاج اللاعبون إلى إسقاط الفاكهة. عندما تتلامس ثمرتان متماثلتان تتحولان إلى ثمرة أكبر. تستمر اللعبة حتى تملأ جميع الفواكه الجزء العلوي من الصندوق، وبعد ذلك عليك البدء من جديد. الجزء الصعب هو عندما لا تتراكم الثمار فوق بعضها البعض. 


فكرة لعبة سويكا ليست أصلية، حيث ابتكر مطور صيني فكرة سويكا عبر لعبة صغيرة مجانية عبر الإنترنت وهي لعبة البطيخة الكبيرة الاصطناعية. ولم تكن هذه اللعبة مسببة للإدمان مثل سويكا.
وقد جذبت هذه اللعبة انتباه شركة ألادين إكس، التي أصدرت جهاز عرض رقمي قبل بضع سنوات وأدرجت لعبة سويكا الرائعة كجزء من البرنامج. لاحقاً، قامت الشركة ومطورها بوبلين، بإضافة اللعبة إلى نينتيندو سويتش، باعتبارها متجراً إلكترونياً حصرياً في 2021. 

 

في البداية، كانت اللعبة مقتصرة على المستخدمين اليابانيين. وبعد أن حققت ضجة كبيرة، قررت الشركة إطلاق اللعبة عالمياً وحققت رواجاً كبيراً على الإنترنت.

 

24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
whatsapp

كيف يمكن إخفاء دردشة 'واتساب' المحمية؟

S8qK4TDhxj_1695559609

الإعلام الإسباني يطالب بتغريم فيسبوك 550 مليون يورو

zoom-cloud-meetings1

تطبيق زووم أصبح متاحاً عبر جهاز 'آبل تي في'

0ab1a7c9f2

غوغل تبدأ حذف حسابات المستخدمين غير النشطة.. ولا يمكن استردادها!

main_image656b27ded5cf1

كيف تبقى آمناً من الاحتيال على جيميل ؟

17011590070

"تيك توك" تستغني عن مئات الوظائف في قسم ألعاب الفيديو