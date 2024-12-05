مبرمج روسي يكتشف تطبيقات تجسس متطورة على هاتفه

وأكد الباحثون أن الهاتف تعرض للاختراق أثناء احتجازه، بعدما أُجبر على تسليم رمز المرور.
ويعد كيريل باروبيتس، محلل أنظمة روسي يعيش في أوكرانيا منذ عام 2020، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
برامج تجسس على الهاتف
لاحظ باروبيتس عند استعادة هاتفه إشعارًا غريبًا واكتشف لاحقًا تطبيقًا مشبوهًا يمنح وصولاً واسعًا إلى بياناته الشخصية.
وتبين أن التطبيق نسخة معدلة من برنامج "Cube Call Recorder"، ولكن بخصائص تجسس متقدمة تشمل تسجيل المكالمات، وتتبع الموقع، والتقاط الصور والفيديو.
واعتبر الخبراء أن هذه التقنية مرتبطة ببرنامج "Monokle"، الذي تطوره شركة روسية متورطة في أعمال تجسس.
وحذر باحثو الأمن السيبراني من أن الهجمات لا تقتصر على اختراقات تقنية متقدمة، بل يمكن أن تتم بوسائل مباشرة، مثل الاستيلاء المادي على الأجهزة وإجبار المستخدم على فك تشفيرها.
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