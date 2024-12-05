 
الخميس 2024-12-05 05:00 م
 

مبرمج روسي يكتشف تطبيقات تجسس متطورة على هاتفه

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تعبيرية
الخميس، 05-12-2024 03:24 م

الوكيل الإخباري-   كشف مبرمج روسي عن تفاصيل حول استهدافه من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي زرع برامج تجسس على هاتفه العامل بنظام "أندرويد".

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وأكد الباحثون أن الهاتف تعرض للاختراق أثناء احتجازه، بعدما أُجبر على تسليم رمز المرور.

ويعد كيريل باروبيتس، محلل أنظمة روسي يعيش في أوكرانيا منذ عام 2020، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

 

وقال باروبيتس إن العملاء ضغطوا عليه للتجسس على صديقه الذي يُعتقد أنه مرتبط بأجهزة الأمن الأوكرانية.


برامج تجسس على الهاتف
لاحظ باروبيتس عند استعادة هاتفه إشعارًا غريبًا واكتشف لاحقًا تطبيقًا مشبوهًا يمنح وصولاً واسعًا إلى بياناته الشخصية.
وتبين أن التطبيق نسخة معدلة من برنامج "Cube Call Recorder"، ولكن بخصائص تجسس متقدمة تشمل تسجيل المكالمات، وتتبع الموقع، والتقاط الصور والفيديو.
واعتبر الخبراء أن هذه التقنية مرتبطة ببرنامج "Monokle"، الذي تطوره شركة روسية متورطة في أعمال تجسس.
وحذر باحثو الأمن السيبراني من أن الهجمات لا تقتصر على اختراقات تقنية متقدمة، بل يمكن أن تتم بوسائل مباشرة، مثل الاستيلاء المادي على الأجهزة وإجبار المستخدم على فك تشفيرها.

 

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