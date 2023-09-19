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الثلاثاء، 19-09-2023 09:16 ص

متجر بلاي يطرح خيار الأرشفة التلقائية للتطبيقات

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الوكيل الإخباري- يمكن أن تصبح مساحة التخزين الخاصة بهاتفك الذكي مزدحمة للغاية، لذا تعمل غوغل على حل هذه المشكلة من خلال مجموعة متنوعة من التدابير، بما في ذلك خيار أرشفة التطبيقات الذي تم تقديمه مؤخرًا.

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يعمل خيار أرشفة التطبيقات، على التقليل التلقائي من استخدام مساحة التخزين للتطبيقات التي لم تستخدمها لفترة طويلة.. وبينما كان عليك تجاوز بعض العقبات لتنشيطه في الماضي، تقوم غوغل الآن بطرح تبديل بسيط لهذا على متجر بلاي.


كانت الأرشفة التلقائية متاحة سابقاً فقط عندما تكون سعة التخزين منخفضة بالفعل، مع ظهور مطالبة تسألك عما إذا كنت ترغب في تشغيل الخيار لتوفير بعض المساحة، وقد أصبح الآن خيار الأرشفة التلقائية متاحًا لعدد أكبر من الأشخاص.


هذا الخيار موجود في إعدادات متجر بلاي ضمن "عام"، حيث يمكنك ببساطة تشغيله وإيقاف تشغيله.. وهذا يجعل من السهل الاحتفاظ بجميع تطبيقاتك الأكثر أهمية على جهازك من دون أن تشغل مساحة كبيرة.


يستخدم أرشيف التطبيقات التلقائي تنسيق حزمة تطبيقات أندرويد، والذي يسمح لمطوري التطبيقات باستخدام الملفات الضرورية التي يحتاجها هاتفك فقط، ويهدف هذا إلى المساعدة في توفير النطاق الترددي والتخزين، ولكن مع تنشيط الأرشفة التلقائية، يمكن لهاتفك تقليص حجم الحزم بشكل أكبر.


وتقول غوغل إنه يمكنك توفير ما يصل إلى 60 ٪ من مساحة التخزين، من دون فقدان أي بيانات ومن دون الحاجة إلى إلغاء تثبيت التطبيق.. لفتحه مرة أخرى، سيتعين على هاتفك تنزيل بعض الملفات الإضافية.


ستظل التطبيقات المؤرشفة موجودة على شاشتك الرئيسية، ولكن ستكون بها رمز سحابي صغير عليها لتوضيح أنها ليست متاحة بالكامل للاستخدام.. ستظهر التطبيقات المؤرشفة أيضاً في لوحة إدارة التطبيقات والجهاز في متجر بلاي ضمن علامة التبويب "إدارة"، وستجد هنا عامل تصفية مؤرشفاً جديداً، والذي يمكنك تشغيله لإظهار التطبيقات المؤرشفة فقط.


يتم طرح خيار الأرشفة التلقائية على نطاق واسع في الوقت الحالي، حيث أبلغ العديد من الأشخاص أنهم اكتشفوه لأول مرة على الإصدار 37.4 و37.5 من متجر بلاي، وقد يكون متاحًا في إصدارات مختلفة أيضًا، وفقًا لما أورد موقع أندرويد بوليس الإلكتروني.

 

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