متجر تطبيقات آبل يواجه التدقيق في ألمانيا

الوكيل الإخباري - تقدم شركة التكنولوجيا أيضًا آب ستور وآيكلاود وآبل ميوزك و AppleCare و Apple Arcade و +Apple TV. بالإضافة إلى خدمات أخرى كجزء من خدماتها التجارية.

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وتقوم الهيئة بفحص تكاملها الشامل عبر العديد من مستويات السوق وحجم مواردها التكنولوجية والمالية وإمكانية وصولها إلى البيانات.



وأشارت FCO إلى أنها تلقت عددًا من الشكاوى ضد شركة آبل المتعلقة بالممارسات التي يحتمل أن تكون مناهضة للمنافسة.



ومن بين هذه الشكاوى واحدة من صناعة الإعلان ضد آبل التي تقيد تتبع المستخدم بإدخال نظام التشغيل iOS 14.5.



وهناك شكاوى ضد التثبيت الأولي الحصري لتطبيقات الشركة كنوع محتمل من التفضيل الذاتي المحظور بموجب القانون.



وينتقد مطورو التطبيقات أيضًا الاستخدام الإلزامي لنظام الشراء داخل التطبيق الخاص بشركة آبل. إلى جانب معدل العمولة البالغ 30 في المئة.



وفي هذا السياق، تتم أيضًا معالجة قيود التسويق لمطوري التطبيقات في متجر تطبيقات آبل.



وقالت آبل من جهتها: تفخر آبل بكونها محركًا للابتكار وإيجاد فرص العمل. وهناك أكثر من 250 ألف وظيفة مدعومة من قبل اقتصاد تطبيقات iOS في ألمانيا.



وأضافت: منح النمو الاقتصادي والنشاط لمتجر آب ستور المطورين الألمان الفرصة لمشاركة إبداعهم مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم وإنشاء مكان آمن وموثوق به للعملاء لتنزيل التطبيقات مع حماية الخصوصية التي يتوقعونها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

