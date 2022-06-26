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الأحد، 26-06-2022 01:08 م

متصفح جوجل كروم يحصل على هذه الميزات الجديدة

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الوكيل الإخباري - من المنتظر أن يحتوي أحدث تحديث لمتصفح غوغل كروم لنظام التشغيل ios على بعض الميزات المفيدة للغاية، بما في ذلك تحسين الأمان، والشاشة الرئيسية المعاد تصميمها .

وقامت غوغل مؤخرًا بإحضار الكثير من التحديثات إلى متصفح كروم الخاص بها، و الآن، يتم إرسال بعض التحديثات إلى إصدار
Ios. وأعلنت غوغل عبر موقع TechCrunch عن بعض الميزات الجديدة القادمة للمتصفح الشهير.

أولاً، لدينا ميزة التصفح الآمن المحسّن من غوغل، هذه الميزة تتمحور حول الأمان وتحذرك بشكل استباقي من مواقع الويب الخطيرة التي توشك على زيارتها. وأصبح التصفح الآمن المحسّن متاحًا على نظامي أندرويد و وسطح المكتب منذ شهور، وشق طريقه أخيرًا إلى مستخدمي آيفون.

وتعمل الميزة عن طريق إرسال بيانات في الوقت الفعلي إلى التصفح الآمن من غوغل للتحقق من البرامج الضارة والتصيد. وبهذه الطريقة، سيتم تحذيرك إذا واجهت موقع ويب خطير.

وعند الحديث عن الأمان، سيحصل كروم لنظام Ios أيضًا على ميزة أخرى مفيدة: تنبيهات لبيانات الاعتماد المخترقة. و لتمكين التصفح الآمن المحسن، قم بتحديث تطبيق كروم ثم انتقل إلى كروم> المزيد> الإعدادات> التصفح الآمن المحسن.

وهناك ميزات مفيدة أخرى قادمة إلى كروم لنظام Ios تسمى إجراءات كروم، وهذه ميزة تتيح لك أداء مهام معينة بسهولة دون الحاجة إلى التعمق في إعدادات التطبيق للعثور عليها. ولاستخدام إجراءات كروم ما عليك سوى كتابة ما تريد القيام به في شريط عناوين كروم، وتتضمن الأمثلة كتابة "محو بيانات التصفح" أو "فتح علامة تبويب التصفح المتخفي" وحتى "تعيين كروم كمتصفح افتراضي".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمتصفح كروم أيضًا التنبؤ بالوقت الذي ستحتاج فيه إلى إجراء كروم من خلال الكلمات التي تكتبها في شريط العناوين، لذلك لا تحتاج إلى حفظ جميع الأوامر للاستفادة من هذه الميزة.

ولكن هذا ليس كل شيء، حيث يتيح لك هذا التحديث الجديد تعيين Google Password Manager كموفر خدمة الملء التلقائي، إذا كنت تريد القيام بذلك. ويأتي هذا كبديل لخدمة كلمات المرور الخاصة بشركة أبل، بالإضافة إلى أدوات الجهات الخارجية.

وتتمتع الشاشة الرئيسية للتطبيق أيضًا بمظهر جديد الآن مع هذا التحديث الجديد. وتتضمن الشاشة الرئيسية الآن أكثر من مجرد علامات تبويب حديثة، مما يضيف إمكانية الوصول إلى موجز Discover الخاص بك.

ويجلب التحديث أيضًا بعض التغييرات الطفيفة أيضًا. وهناك تحسينات على ميزة ترجمة غوغل، وسيساعدك هذا في رؤية مواقع الويب بلغتك المفضلة (تستخدم الميزة التعلم الآلي على الجهاز)، وهي الآن تحصل على نموذج محدث لتعريف اللغة. وإلى حد كبير، هذا يعني أن التطبيق سيكون قادرًا على التعرف بشكل أكثر دقة على لغة صفحة الويب وما إذا كانت بحاجة إلى الترجمة من أجلك.

وتتضمن التعديلات الطفيفة الأخرى القدرة على إدارة أذونات الكاميرا والميكروفون لمواقع محددة، والقدرة على تنزيل وإضافة ملفات
iCalendar إلى التقويم الخاص بك.

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