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الأحد، 18-04-2021 03:42 م

متصفح 'كروم 90' يضيف ميزة مهمة للطلبة وزملاء العمل

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الوكيل الاخباري - تستعد شركة "غوغل" الأمريكية لطرح ميزة في متصفح "كروم 90"، تتيح للمستخدمين إنشاء رابط من أي نص يقومون بتظليله.

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وعلى سبيل المثال، إذا كنت تريد توجيه الأشخاص إلى جزء من صفحة "ويكيبيديا" عن طيور البطريق التي تتحدث عن عدم خوفها من البشر، فكل ما عليك فعله هو تظليل هذا المقطع والنقر بزر الفأرة الأيمن ثم اختيار "Copy link to highlight" ثم يمكنك بعد ذلك إرسال هذا الرابط المظلل، وبعد نقر المرسل إليه على الرابط وتحميل الصفحة سيتم نقله إلى ذلك الجزء المحدد من النص.


ويجب لكي يكون الرابط الذي يتم إنشاؤه من أي نص عشوائي صحيحا أن تكون علامة هاشتاغ (#) في نهايته، بحسب موقع "9to5google". 


وكانت "غوغل" أطلقت هذه الميزة في العام الماضي، ولكن بعدما أصبحت جزء رسميا من "كروم" نفسه، لن يضطر المستخدمون إلى تثبيت أي شيء إضافي لاستخدامه بعد الآن.

 

وقد تكون هذه الميزة مفيدة جدا للطلبة والزملاء الذين يعملون سويا، أو حتى لأي شخص يحب مشاركة الأشياء العشوائية مع الأصدقاء.


لقد بدأت بالفعل هذه الميزة في الوصول إلى نسحة سطح المكتب من "كروم 90" وهواتف "أندرويد"، ولكن لم يتم طرحها بعد، حتى بعد الترقية إلى "كروم 90"، أما بالنسبة لمستخدمي أجهزة "آي أو إس" (آيفون وآيباد)، فإن "غوغل" تقول إن الميزة ستتوافر للنظام الأساسي قريبا.

 

سبوتنيك

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