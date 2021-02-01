متصفح منافس لجوجل كروم يطلق ميزات رائعة للمستخدمين

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طرح محرك البحث والمتصفح Vivaldi الذي يعد واحدا من أهم محركات البحث والمنافس لمحرك جوجل كروم، عددا من الميزات المهمة لمستخدميه وغير الموجودة في المحركات الأخرى أبرزها التحكم في علامات التبويب الكثيرة. اضافة اعلان
حث انه وفر ميزة التحكم في التبويبات الكثيرة أثناء البحث، حيث أصبح بإمكانهم التعامل مع عدد كبير من الروابط على المحرك من خلال ميزة Two-Level Tab Stacks .
كما وفر ميزة Two-Level Tab Stacks إمكانية الحصول على شريط ثاني في الأعلى من علامات التبويب بحيث يسهل على المستخدمين التعامل مع أكبر عدد ممكن من فتح علامات التبويب.
ويستطيع المستخدمون الحصول على هذه الميزة من خلال تحديث 3.6 Vivaldi ، والذي يحتوي على عدد آخر من الميزات منها إصلاح العيوب والثغرات والحماية من الهاكرز بالإضافة إلى تحديث Chromium 88.0.4324.99 .
المصدر : صدى البلد