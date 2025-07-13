متصفح Chrome يحصل على مجموعة ميزات ثورية تُعد الأفضل في تاريخه

كما أضافت أدوات أمان تعتمد على الذكاء الاصطناعي في نسخة أندرويد، تكشف محاولات الاحتيال لحظيًا وتُظهر تنبيهات تفاعلية لحماية المستخدمين.
من جهة أخرى، أصبح شريط العنوان قابلًا للنقل لأسفل الشاشة لتسهيل الاستخدام، وأُضيفت ميزة اختيار "مصادر أخبار مفضلة" في نتائج البحث.
وللمطورين، أضيفت أدوات ذكاء جديدة إلى Chrome DevTools لتحسين الأداء والكود.
تحديث شامل يعيد تعريف تجربة التصفح: أذكى، أسرع، وأكثر أمانًا.
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