متصفح Chrome يحصل على مجموعة ميزات ثورية تُعد الأفضل في تاريخه

الوكيل الإخباري- أطلقت Google تحديثًا جديدًا لمتصفح Chrome، يضم دمجًا لمساعدها الذكي Gemini AI الذي يتيح تلخيص المقالات، تفسير الفيديوهات، والبحث دون مغادرة الصفحة، مع دعم التفاعل الصوتي.

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كما أضافت أدوات أمان تعتمد على الذكاء الاصطناعي في نسخة أندرويد، تكشف محاولات الاحتيال لحظيًا وتُظهر تنبيهات تفاعلية لحماية المستخدمين.



من جهة أخرى، أصبح شريط العنوان قابلًا للنقل لأسفل الشاشة لتسهيل الاستخدام، وأُضيفت ميزة اختيار "مصادر أخبار مفضلة" في نتائج البحث.



وللمطورين، أضيفت أدوات ذكاء جديدة إلى Chrome DevTools لتحسين الأداء والكود.

تحديث شامل يعيد تعريف تجربة التصفح: أذكى، أسرع، وأكثر أمانًا.