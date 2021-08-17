متطلبات تشغيل تقنية الصوت المحيطي في ماك

الوكيل الإخباري - قررت آبل دعم خاصية الصوت المحيطي في ماك مع تحديث Monterey، حيث تستطيع أخيرًا الاستماع إلى الموسيقى ومحادثات الفيديو بهذه التقنية.





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وتهدف تقنية الصوت المحيطي إلى توزيع الصوت عبر السماعات التي تدعمها لتشعر بأن الصوت يأتي من إتجاهه الحقيقي وليس من إتجاه واحد.





لذلك تعمل هذه الخاصية على رفع جودة المقاطع الصوتية ومحادثات الفيديو بشكل كبير، وتدعم سماعات Airpods Pro هذه الخاصية.

وقد أعلنت آبل سابقًا عن السماعات التي تدعم هذه التقنية وهي كالتالي :



1 - سماعات Airpods بأجيالها المختلفة.

2 - سماعات BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, or Beats Studio Buds



كما تدعمها السماعات المدمجة في حواسيب ماك بوك برو بدايةً من نموذج 2018

بالإضافة إلى سماعات ماك بوك آير بدايةً من 2018 وأجهزة آي ماك نموذج 2021.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية









