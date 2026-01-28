محاكمة تاريخية تستهدف إنستغرام وتيك توك ويوتيوب

الوكيل الإخباري- بدأت محاكمة تاريخية في محكمة لوس أنجلوس العليا هذا الأسبوع تستهدف ثلاث من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم: ميتا، بايتدانس، وجوجل، بسبب اتهامات بأن منصاتها الاجتماعية صممت بشكل متعمد لإلحاق الضرر بالأطفال والشباب.

