محاكمة تاريخية تستهدف إنستغرام وتيك توك ويوتيوب

تركز الدعوى على تصميم المنتجات وميزات المنصات الأساسية، مثل التمرير اللانهائي، والتوصيات الخوارزمية، والإشعارات، بدلاً من محتوى محدد. ويقول المدعون إن هذه الميزات استغلت علم النفس لدى المراهقين وأدت إلى مشاكل في الصحة النفسية، بما في ذلك الاكتئاب وأفكار الانتحار.
تشير التحليلات القانونية إلى أن الحكم قد يكون له تأثير واسع على آلاف القضايا المشابهة في الولايات المتحدة، وقد يجبر الشركات على إجراء تغييرات كبيرة في كيفية تصميم منتجاتها للشباب.
في المقابل، تنفي الشركات المزاعم، مشيرة إلى أن مشاكل الصحة النفسية لدى المراهقين معقدة ومتعددة العوامل، وأنها استثمرت سنوات في أدوات لحماية الشباب وسياسات للرقابة الأبوية.
ومن المتوقع أن يشهد المحاكمة حضور عدة مسؤولين تنفيذيين، بينهم مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا.
