محتويات mhtwyat.com الموقع العربي المميز للمحتوى الإلكتروني

الوكيل الإخباري - إن موقع محتويات بات واحداً من أهم المواقع العربية الشهيرة التي استطاعت أن تتصدر قوائم البحث مؤخراً في ساحات المعرفة والأخبار، فهو يسعى حثيثاً إلى إثراء المحتوى العربي الإلكتروني بالمزيد من المقالات الحصرية المصاغة بحرفية شديدة، والتي تبتعد تمام البعد عن الإطالة أو النسخ والتكرار، حيث أنه يستند في طبيعة عمله على عدد كبير من المبادئ السامية التي يتمثل أهمها في ضرورة تحقيق الريادة والشمولية والتميز، للارتقاء في النهاية بعقلية القاريء العربي إلى أعلى المستويات.

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ويشتمل هذا الموقع على طاقم كبير من المؤلفين والكتّاب والمحررين الذين يخضعون إلى عمليات تدريب طويلة ومكثفة للوصول إلى الحرفية الشديدة في كتابة وصياغة المقالات، ومن الجدير بالذكر هنا أيضاً أن هذا الموقع لا يقتصر فقط على تدريب الكتّاب، بل أنه يخصص مجموعة كبيرة من المدققين لمراجعة الموضوعات، والتأكد من سلامة وحصرية المعلومات المنشورة بها، ولضمان خلوها أيضاً من كافة الأخطاء والعثرات.



وإيماناً من موقع محتويات بأن مجالات العلم والمعرفة لا تنتهي ولا يمكن حصرها، فإنه يسعى دوماً إلى تغطية أكبر قدر ممكن من المجالات المتنوعة التي تترواح ما بين المجالات الإسلامية التي تستعرض مجموعة واسعة من أهم المواضيع الدينية الهامة التي تشغل فئة عريضة من المسلمين مثل مقالة حرف ومهن الأنبياء، وكذلك أقسام المال والأعمال التي تتطرق إلى كل ما هو جديد في عالم رجال الأعمال، والتجارة الإلكترونية، وكذلك طريقة إعداد النماذج والخطابات الرسمية المطلوبة مثل مقالة نموذج سيرة ذاتية عربي انجليزي، كل هذا يأتي جنباً إلى جنب مع بقية الأقسام والمجالات الأخرى المتعددة سواء كانت مجالات طبية أو تعليمية أو تقنية أو خليجية وغيرها..



ولازال القائمين على موقع محتويات حتى هذه اللحظات الأخيرة يبذلون المزيد من الجهود المكثفة لسد كافة الثغرات التي يقع بها بقية المواقع العربية الأخرى المنافسة، من خلال تدعيمهم المستمر لإكمال ما جاء بها من معلومات، وذلك يأتي نظراً لإيمانهم الشديد بأن إثراء المحتوى العربي الإلكتروني يحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود للوصول في النهاية إلى استفادة القراء من جميع الموضوعات التي يتم نشرها أولاً بأول على ساحات الأخبار.

