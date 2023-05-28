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الأحد، 28-05-2023 01:30 م

محرك البحث 'نافير' يقدم أحدث نموذج ذكي للحكومات الأجنبية

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الوكيل الإخباري - يخطط محرك البحث على الانترنت الكوري الجنوبي "نافير" لتقديم أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي، شبيه بـ"شات جي.بي.تي" للحكومات الأجنبية المعنية بشأن ضوابط البيانات الأمريكية، طبقاً لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن سونج ناكو، الرئيس التنفيذي لـ"نافير"، المسؤول عن الذكاء الاصطناعي فائق النطاق.

وذكر سونج في مقابلة مع الصحيفة أن التكنولوجيا ستمثل عملاً ضخماً، حيث تصبح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي السيادي، مهمة بشكل متزايد لحماية البيانات، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد.

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وأضافت الصحيفة أن "نافير" سيطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي للبلدان ذات الحساسيات السياسية في العالم العربي والبلدان غير الناطقة بالإنجليزية، مثل إسبانيا والمكسيك، حيث تحرص الحكومات على أن يكون لديها أنظمتها الخاصة للذكاء الاصطناعي، مخصصة لسياقاتها السياسية والثقافية.
وذكر "نافير" أنه سيواجه تهديداً كبيراً في سوقه المحلي، بعد أن اختارت "غوغل" اللغتين الكورية واليابانية، كأول خدمات لغة أجنبية، لـ"شات بوت بارد"، القائم على الذكاء الاصطناعي، حسب الصحيفة.

 

 

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