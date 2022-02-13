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الأحد، 13-02-2022 03:29 م

محرك بحث جديد يهدد عرش غوغل

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لوكيل الاخباري- على الرغم من المزايا التي تتمتع بها ”غوغل“ وتحلم بها أي شركة أخرى، لما في جعبتها من أحدث التقنيات وامتلاكها لنخبة من العقول والأموال الطائلة مكنتها من إحكام قبضتها على التصفح والبحث على شبكة الإنترنت، إلا أن محرك بحث جديدا بدأ بالظهور على الساحة قد يهدد عرش ”غوغل“.

الخصوصية

وقال جابرييل واينبيرج مؤسس منصة ”دك دك جو“ إن محرك البحث الجديد، يقدم حاليا حزمة كبيرة من الخدمات التي تحمي الخصوصية، في ظل طموح الشركة الرامي إلى مساعدة المستخدمين على الإفلات من براثن تقنيات التتبع التي تدعم نموذج عمل ”غوغل“ و“فيسبوك“ وباقي عمالقة الإنترنت القائم على الإعلانات.

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