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السبت، 02-10-2021 12:43 م

محرك بحث جوجل يركز على السياق

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الوكيل الإخباري - يعتبر محرك بحث جوجل واحد من أهم المنتجات التقنية على الإطلاق ولا شك في أنه واحد من أهم منتجات الشركة كما أنها تعمل بشكل مستمر على تحسينه وتطويره وزيادة ذكائه.

وقد كشفت الشركة عن تحسينات كبيرة بدأت في الوصول لمحرك البحث وذلك ضمن حدث Search On الذي عقدته قريبًا كما شمل ذلك تحسينات كبيرة على نموذج تعلم الآلة المستخدم في المحرك، والذي يحمل الاسم Multitask Unified Model (MUM).

وسيبدأ محرك البحث في تقديم معلومات أكثر وإجابات أكثر تفصيلًا على أسئلة المستخدمين التي يكتبونها ضمن مربع البحث. وذلك بالاعتماد بشكل أكبر على السياق بدلًا من الكلمات نفسها وبناءًا على تقنيات تعلم الآلة سيتعرف محرك البحث على المواضيع المتعلقة بالموضوع الرئيسي الذي يبحث عنه المستخدم.

ويعرض محرك البحث المواضيع المتعلقة ضمن صناديق جديدة تظهر في نتائج البحث، وذلك تحت عنوان “أمور لتعلمها وإلى جانب ذلك فإن النتائج ستشمل قسم مخصص لمقاطع الفيديو إلى جانب أن نفس التحديثات ستصل لخواص البحث المتعلقة بالتسوق والمنتجات.

وإلى جانب ذلك، توجه جوجل اهتمامًا كبيرًا لخواص البحث بالاعتماد على الصور وذلك حيث إنها بدأت في إدراج أداة Google Lens في أماكن أكثر، مثل تطبيق جوجل الرئيسي على جميع المنصات وضمن المتصفح أيضًا كما أنه وبالاعتماد على نموذج MUM الجديد فإن نتائج البحث ستكون أكثر دقة.

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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