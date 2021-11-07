محرك بحث DuckDuckGo ينتشر بقوة

الوكيل الإخباري - يعتمد ملايين المستخدمين حول العالم على محرك بحث جوجل في البحث على الإنترنت. وهو أمر اعتاد عليه الجميع وذلك نظرًا لانتشار خدمات جوجل بقوة على جميع المنصات. إلا أن هناك العديد من محركات البحث الأخرى، ومنها DuckDuckGo.

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ولكن يتميز محرك بحث DuckDuckGo بعنايته الشديدة بخصوصية المستخدم عبر الإنترنت. وهذا هو الهدف الرئيسي وراء تأسيس وتطوير هذا المحرك. ويعتمد عليه فريق التطوير في الترويج لمحرك البحث الخاص بهم.



وقد ازداد اهتمام المستخدمين بمحرك بحث DuckDuckGo في السنوات الأخيرة بالتزامن مع زيادة اهتمام المستخدمين بالخصوصية والأمن الرقمي عبر الإنترنت.

وكما نعلم فإن شركة مثل جوجل تعتمد بشكل رئيسي على الإعلانات، حيث إنها تقوم بعرض الإعلانات ضمن محرك البحث الخاص بها من ناحية، وتشغّل شبكتها الإعلانية من ناحية أخرى والتي تعرض للمستخدم إعلانات ضمن المواقع وضمن فيديوهات يوتيوب.



ولكي تنجح يوتيوب في استهداف المستخدمين بالإعلانات المناسبة فإنها تقوم بجمع البيانات الخاصة بهم ومراقبة استخدامهم لخدماتها من ناحية، والخدمات المختلفة عبر الإنترنت من ناحية أخرى.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية