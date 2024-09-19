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محكمة أوروبية تلغي غرامة بقيمة 1.5 مليار يورو ضد غوغل

شركة جوجل
شركة غوغل
الخميس، 19-09-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   فازت شركة غوغل بمعركة قضائية مع الاتحاد الأوروبي بشأن غرامة قدرها 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) فُرضت عليها بسبب عرقلتها المنافسة في سوق الإعلانات الإلكترونية، مما يعوض جزئيًا الهزيمة الساحقة التي لحقت بالشركة الأسبوع الماضي إثر صدور حكم منفصل يتعلق بممارسات احتكارية.

وأيد قضاة المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الطعن الذي تقدمت به الشركة التابعة لشركة ألفابت على الغرامة التي فُرضت في عام 2019، مشيرين إلى أن النتائج التي توصلت إليها الجهات التنظيمية كانت في أغلبها صائبة، لكنها ارتكبت أخطاء في تحقيقاتها المتعلقة بمدة المخالفة المزعومة، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكانت المفوضية الأوروبية اتهمت جوجل - باعتبارها مهيمنة على سوق الإعلانات على الإنترنت - بمنع منافسين، مثل شركة ياهو وشركة مايكروسوفت، بشكل غير قانوني من وضع إعلانات على مواقع الإنترنت التابعة لأطراف ثالثة. ويمكن الاستئناف على الحكم الصادر اليوم أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.

ويأتي القرار في أعقاب انتصارين في معركتين قضائيتين حققتهما المفوضة الأوروبية لمكافحة الاحتكار مارجريت فيستاجر، وجهودها للحد من هيمنة وادي السيليكون.

وحققت فيستاجر، الأسبوع الماضي، انتصارين أمام المحكمة العليا ضد محاولة شركة جوجل تجنب غرامة لمكافحة الاحتكار قدرها 2.4 مليار يورو بسبب تفضيل نتائج منتجاتها الخاصة في البحث، وضد محاولة شركة أبل تجنب دفع 13 مليار يورو كفاتورة ضريبية في أيرلندا.

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