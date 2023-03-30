الجمعة 31-03-2023
الوكيل الاخباري

واشنطن تجدد تأييدها عدم التطبيع مع دمشق

شرطة نيويورك تعزز الإجراءات الأمنية

التعليم العالي: مشاركة 245 طالباً وطالبة في مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

روسيا : اعتقال صحفي أميركي بتهمة التجسس

الدفاع المدني يتعامل مع حريق شقة في اللويبدة

جمعية إعجاز القرآن والسنّة تقيم حفل إفطارها الرمضاني السنوي

انفجارات ضخمة تهز العاصمة السورية دمشق

الملك يهنئ ولي عهد أبوظبي بمناسبة تعيينه

هام بشأن تغيير الوقت على بعض الهواتف الليلة

جرش: إغلاق شارع فرعي بعد ظهور تصدعات بجدار استنادي قريب منه

الخميس، 30-03-2023 02:31 م

محكمة هندية تحصل على 160 مليون دولار من جوجل لهذا السبب

نهنهنهن


الوكيل الإخباري - نجحت محكمة هندية في إدانة شركة “جوجل” والحصول على غرامة قدرها 160 مليون دولار من الشركة نفسها، فرضتها هيئة مكافحة الاحتكار على شركة جوجل في قضية تتعلق بسيطرة أندرويد على السوق.

اضافة اعلان


ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت محكمة الاستئناف لقانون الشركات الوطنية (NCLAT) إن نتائج اللجنة الهندية (CCI) كانت صحيحة وإن شركة جوجل هي المسؤولة عن دفع الغرامة.

 

 

لكن الغريب أنها ألغت أربعة من توجيهات مكافحة الاحتكار العشر المفروضة على الشركة، لأن أكثر من 95% من الهواتف الذكية الهندية تستخدم نظام أندرويد.


تغريم جوجل 160 مليون دولار
في أكتوبر الماضي، اتهمت اللجنة الهندية شركة جوجل، باستغلال موقعها وفرضت الغرامة على الممارسات التجارية غير العادلة لجوجل.
كما طلبت من جوجل إجراء العديد من التغييرات على نظام أندرويد، وشمل ذلك عدم إجبار الشركات المصنعة على التثبيت المسبق لمجموعة كاملة من تطبيقات جوجل والسماح للمستخدمين باختيار محرك البحث الافتراضي الخاص بهم.


بدأ الجدل عن نظام “أندرويد” في عام 2019، عقب شكاوى من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وكانت القضية مشابهة لتلك التي واجهتها “جوجل” في أوروبا، حيث فرض المنظمون غرامة قدرها 5 مليارات دولار على الشركة، قائلين إنها استخدمت نظام التشغيل أندرويد الخاص بها للحصول على مزايا بشكل غير عادل في السوق.


ثم طعنت “جوجل” في الغرامة والتوجيهات في المحكمة العليا الهندية ، قائلة إنها لم تطلب أي سلطة قضائية أخرى مثل هذه التغييرات بعيدة المدى، وجادل بأن التغييرات ستجبر الشركة على تغيير الترتيبات مع أكثر من 1100 مصنع للأجهزة وآلاف من مطوري التطبيقات.

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
164de46626

ميزة جديدة على سبوتيفاي لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة

gree

ماسك و1000 خبير: أوقفوا تطوير 'شات جي بي تي 4'

1616175860-183-10

أخيرا.. سيمكنك تعديل الرسائل على واتساب بعد إرسالها

17242547231662660484

أبل تطلق تحديث 'iOS 16.4'.. تعرف على أهم مزاياه

istock-1287582736

تويتر تحارب روبوتات الذكاء الاصطناعي

2023328132223120EB

ستوديوهات ديزني تتخلص من قسم 'ميتافيرس'

أخبار متعلقة
1616175860-183-10

أخيرا.. سيمكنك تعديل الرسائل على واتساب بعد إرسالها

135066-394767910

تحديث جديد على واتساب يمسّ الخصوصية

البريد العشوائي المزعج على WhatsApp

تحديث واتساب يحارب مكالمات البريد العشوائي

وزا

خدعة جديدة من "واتس آب" يمكنك القيام بها على جهازك