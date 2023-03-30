محكمة هندية تحصل على 160 مليون دولار من جوجل لهذا السبب

الوكيل الإخباري - نجحت محكمة هندية في إدانة شركة “جوجل” والحصول على غرامة قدرها 160 مليون دولار من الشركة نفسها، فرضتها هيئة مكافحة الاحتكار على شركة جوجل في قضية تتعلق بسيطرة أندرويد على السوق.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت محكمة الاستئناف لقانون الشركات الوطنية (NCLAT) إن نتائج اللجنة الهندية (CCI) كانت صحيحة وإن شركة جوجل هي المسؤولة عن دفع الغرامة.

لكن الغريب أنها ألغت أربعة من توجيهات مكافحة الاحتكار العشر المفروضة على الشركة، لأن أكثر من 95% من الهواتف الذكية الهندية تستخدم نظام أندرويد.



تغريم جوجل 160 مليون دولار

في أكتوبر الماضي، اتهمت اللجنة الهندية شركة جوجل، باستغلال موقعها وفرضت الغرامة على الممارسات التجارية غير العادلة لجوجل.

كما طلبت من جوجل إجراء العديد من التغييرات على نظام أندرويد، وشمل ذلك عدم إجبار الشركات المصنعة على التثبيت المسبق لمجموعة كاملة من تطبيقات جوجل والسماح للمستخدمين باختيار محرك البحث الافتراضي الخاص بهم.



بدأ الجدل عن نظام “أندرويد” في عام 2019، عقب شكاوى من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وكانت القضية مشابهة لتلك التي واجهتها “جوجل” في أوروبا، حيث فرض المنظمون غرامة قدرها 5 مليارات دولار على الشركة، قائلين إنها استخدمت نظام التشغيل أندرويد الخاص بها للحصول على مزايا بشكل غير عادل في السوق.



ثم طعنت “جوجل” في الغرامة والتوجيهات في المحكمة العليا الهندية ، قائلة إنها لم تطلب أي سلطة قضائية أخرى مثل هذه التغييرات بعيدة المدى، وجادل بأن التغييرات ستجبر الشركة على تغيير الترتيبات مع أكثر من 1100 مصنع للأجهزة وآلاف من مطوري التطبيقات.

صدى البلد