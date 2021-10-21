مخاطر استخدام تطبيقات مكافحة الفيروسات في هاتف أندرويد

الوكيل الإخباري - يعد نظام أندرويد أحد أكثر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية استخدامًا في العالم، ولكن مع هذا الانتشار فإنه أصبح هدفًا رئيسيًا لمجرمي الإنترنت في نشر البرامج الضارة التي تعمل على نشر الإعلانات أو سرقة المعلومات.





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ويتم وضع علامة على كل تطبيق ليس من مطور في القائمة البيضاء الخاص بالتطبيق على أنه تطبيق قد يكون ضارًا.



وتستخدم بعض التطبيقات قائمة سوداء والقيام بفحص هاتفك. لمعرفة ما إذا كان لديك أي من التطبيقات الموجودة في القائمة السوداء الخاصة بهم مثبتة.



وهذا من وجهة نظر عملية يوفر القليل جدًا من الحماية أو لا يوفر الحماية على الإطلاق. وذلك بسبب نظرًا إلى استمرار ظهور التطبيقات الضارة الجديدة. ومن ثم فإن القائمة المجمعة مسبقًا للتطبيقات الضارة غير مفيدة.



وبشكل عام معظم تطبيقات مكافحة الفيروسات لا تعمل شيئًا في الواقع. وبدلًا من ذلك تقوم باستهلاك موارد الهاتف والتأثير على أدائه.

وتشير الكثير من تطبيقات مكافحة البرامج الضارة أحيانًا إلى التطبيقات المشروعة على أنها برامج ضارة. وتقوم بحذفها بدون إنذارك تحت ذريعة حماية الهاتف.



ونتيجة لذلك فإنه طالما إعدادات الأمان الخاصة بك محدثة فإن إمكانية التقاط البرامج الضارة عادةً ما تكون أقل مما تعتقد.



وهذا يعني أنه إذا كنت تتخذ إجراءات الحماية المألوفة مثل عدم النقر على الروابط المشبوهة. وعدم تثبيت التطبيقات غير الموثوقة فإنك لن تكون بحاجة إلى تطبيق تابع لجهة خارجية لمكافحة البرامج الضارة في هاتفك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



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