مخاطر خفية لميزة "واي فاي" التلقائي.. كيف قد تُعرّض بياناتك للاختراق؟

الوكيل الإخباري- يُعدّ اتصال "واي فاي" التلقائي على الهاتف الذكي ميزة مريحة، لكنه قد ينطوي على مخاطر خفية، وفقًا لتقرير نشره موقع "futura-sciences".





فقد يؤدي الاتصال التلقائي بشبكات غير موثوقة إلى تعريض البيانات غير المشفرة للخطر، إضافة إلى كشف أنماط التصفح دون علم المستخدم.



ويمكن تقليل هذه المخاطر بخطوات بسيطة، مثل إيقاف الاتصال التلقائي، وتفعيل "واي فاي" يدويًا عند الحاجة فقط، وحذف الشبكات العامة بعد استخدامها.



خدعة "التوأم الخبيث"

يلجأ مجرمو الإنترنت إلى ما يُعرف بهجوم "التوأم الخبيث"، حيث يتم إنشاء شبكة وهمية تحمل اسمًا مشابهًا لشبكات معروفة، مثل "شبكة واي فاي مجانية" أو "للضيوف".



وعند دخول المستخدم نطاق هذه الشبكة، قد يتصل هاتفه بها تلقائيًا، ما يتيح للمهاجمين اعتراض جزء من حركة الإنترنت الخاصة به.



ورغم أن بروتوكول HTTPS يوفّر طبقة حماية لمعظم البيانات الحساسة، مثل كلمات المرور ومعلومات بطاقات الائتمان، إلا أن بعض المعلومات الأخرى قد تظل عرضة للكشف في حال غياب التشفير أو استخدام تقنيات متقدمة للاختراق.



لماذا يُعد الاتصال التلقائي خطيرًا؟

تكون هذه الميزة مفعّلة بشكل افتراضي في العديد من الهواتف، ما يعني أن الجهاز قد ينضم تلقائيًا إلى شبكات تم استخدامها سابقًا دون تنبيه المستخدم.



ويستغل المخترقون هذا الأمر عبر إنشاء نقاط اتصال بأسماء مألوفة، مستهدفين الأجهزة ذات الإعدادات الضعيفة أو القديمة.



ورغم أن الهواتف الحديثة باتت تستخدم تقنيات مثل تغيير عنوان MAC عشوائيًا للحد من هذه الهجمات، إلا أن الخطر لا يزال قائمًا.



ما المخاطر المحتملة؟

قد يؤدي الاتصال بشبكة وهمية إلى كشف بيانات التصفح، مثل المواقع التي يتم زيارتها، أو اعتراض بعض المعلومات غير المشفرة.



كما قد يحاول المهاجمون إعادة توجيه المستخدم إلى مواقع تصيّد احتيالي، أو خفض مستوى الأمان إلى بروتوكول HTTP غير الآمن.



وفي بعض الحالات، قد تتعرض الرسائل الإلكترونية أو النصية للخطر إذا لم تكن محمية بتشفير كامل.



لذلك، يُنصح بتوخي الحذر عند استخدام شبكات "واي فاي" العامة، واعتماد إعدادات أمان مناسبة لحماية البيانات الشخصية.





