مراجعة لوحة المفاتيح Keychron Q1 القابلة للتعديل بشكل كامل

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة لوحات المفاتيح المتخصصة Keychron لوحتها الجديدة تحت اسم Q1، وتختلف هذه اللوحة عن كل ما قدمته الشركة سابقًا في كونها قابلة للتعديل بشكل كامل.





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ويعني ذلك أن تستطيع استبدال جميع مكونات هذه اللوحة بشكل كامل ووضع أي مكونات أخرى ترغب فيها داخلها.





ويشمل هذا الجزء العلوي الظاهر من المفاتيح الميكانيكية بالإضافة إلى الجزء السفلي الذي يحتوي على الجزء الميكانيكي المتحرك.



ولا تتوقف إمكانيات التخصيص في هذه اللوحة عند العتاد الفيزيائي لها، حيث تستطيع تعديل وظائف الأزرار بشكل مختلف بالإضافة لتخصيصها كما ترغب بفضل التطبيق الخاص بها.



وتستطيع شراء لوحة Keychron Q1 في نموذج مجمع مسبقًا أو نموذج مفكك يمكنك تجميعه بنفسك.



وتتفوق هذه اللوحة على جميع لوحات الشركة مثل K2 في جودة الخامات المصنعة منها والتي تظهر في جميع أجزائها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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