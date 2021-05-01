السبت 01-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دراسة جديدة تكشف ما الذي يفعله اعتياد شرب القهوة في الدماغ

خروج قطار مصري جديد عن السكة الحديدية - صور

إعطاء اللقاح دون منصة في حال تطعيم كافة المسجّلين

التربية : نتابع قضية الطلبة الأردنيين في كازاخستان

وزارة التربية لـ الوكيل : رقم قياسي بعدد طلبة التوجيهي لهذا العام والامتحان في موعده

العمل تهنئ بعيد العمال

طلبة الطب مستاؤون باستثنائهم من نظام ناجح راسب

دودين لـ الوكيل : الحظر الجزئي سيطبق في العيد ولا حديث عن الحظر الشامل

صرف مستحقات تمكين لمتقاعدي الضمان غدا

وصول طائرة سياحية من بلغاريا إلى العقبة

السبت، 01-05-2021 11:53 ص

مزايا بهواتف ذكية جديدة لحل مشكلة الكمامة المزعجة

ايفون


الوكيل الإخباري - يوفر الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف آيفون، الذي أصبح متاحا أواخر شهر أبريل، مجموعة من المزايا، أبرزها ما يتعلق بالخصوصية.

اضافة اعلان

ومن بين المزايا الجديدة للإصدار iOS 14.5، حظر التطبيقات التي تتبع المستخدمين، إلى جانب إجبار المطورين الراغبين في جمع البيانات على طلب إذن المستخدمين.


كذلك بات بمقدور المستخدمين فتح قفل آيفون أثناء ارتداء قناع الوجه، بالإضافة إلى الاختيار بين مجموعة كبيرة من الأصوات الخاصة بالمساعد الرقمي "سيري".


ومن بين المزايا الجديدة لنظام التشغيل أيضا، ضرورة حصول تطبيقات آيفون على إذن المستخدم للتمكّن من معرفة IDFA، أو ما يعرف باسم "رقم التعريف الخاص بالمعلنين"،والذي يمكن استعماله في مراقبة سلوك مالك الهاتف، وتفاعله مع الإعلانات، والمنتجات التي قام بشرائها، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

 

سكاي نيوز

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
whatsapp-logo-is-seen-trough-a-magnifying-glass-on-an-news-photo-1028930508-1541625091

كيفية تفعيل ميزة الرسائل المؤقتة في واتسآب؟

d5a67940-5fd2-11eb-9f5f-bb40263d5a28

تويتر يجتذب العديد من المستخدمين الجدد خلال 2020 بفضل كورونا

ناسا

ناسا تطلب من سبيس إكس وقف العمل في مسبار قمري

زووم

ميزة جديدة في Zoom تجعل اجتماعات الفيديو أكثر متعة

ONeVGSUO5gJjjTmdBPp5B5ngdrilqakt93CUzZSb

أفضل تطبيقات الهاتف التي تبقى تعمل دون إنترنت

9201611141749500

عالِم يثير جدلا بصورة تحتوي على 'أول علامة للحياة' من المريخ.. شاهد

أخبار متعلقة
image

ميزة جديدة من غوغل لمحبي التسوق عبر الإنترنت

apple-hack

سرقة ملفات خطيرة من داخل 'آبل' .. والهاكرز يهددون بفضح أسرار تزلزل العالم

826045d0-1b4a-493d-bf6c-5dd4c61af97b

خاصية جديدة من انستغرام لمعالجة خطاب الكراهية

Capturesfdfd_0

تحذير.. هكذا يستهدف قراصنة 'لينكد إن' المستخدمين

تطبيقات-3

أول تطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي يدفع لك الأموال!.. تعرف عليه