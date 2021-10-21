مزايا تطبيق خرائط جوجل غير المعروفة

الوكيل الإخباري - يحتوي تطبيق خرائط جوجل على قائمة كبيرة من المزايا التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم، ولكن معظمها غير مرئية، حيث تقوم جوجل بإخفاء بعض ميزات التطبيق الأكثر أهمية في الإعدادات.



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نصائح لتحسين تجربة استخدام خرائط جوجل



اتجاهات المشي باستخدام الواقع المعزز

يستفيد تطبيق خرائط جوجل من تقنية الواقع المعزز في توفير المعلومات في الوقت الفعلي أثناء التنقل، وتعمل الميزة أيضًا على تسهيل تحديد الأماكن التي قد تكون مهتمًا بزيارتها مثل المطاعم والمعالم الشهيرة في المنطقة.

قياس المسافة بين موقعين في خرائط جوجل

يتيح لك التطبيق معرفة المسافة المتوقعة عند الرغبة في الانتقال إلى نقطة أخرى من موقعك الحالي. وذلك من خلال ميزة قياس المسافات حيث يمكنك استخدام هذه الميزة للعديد من السيناريوهات اليومية وأثناء التنقل.

معرفة أماكن وقوف السيارات قبل الانطلاق

من أكثر الأمور المحبطة عند القيادة هو البحث عن موقف سيارات متاح، ولا يوجد شيء أسوأ من الوصول إلى وجهتك ثم البحث مطولًا على أمل العثور على موقف مفتوح. ومع ذلك باستخدام التطبيق يمكنك التأكد من أماكن وقوف السيارات مسبقًا.

تحديد مكان وقوف السيارة بسهولة

تحتوي الأماكن العامة مثل مراكز التسوق أو الملاعب الرياضية على أماكن ركن سيارات كبير للغاية. وهذا من شأنه أن يجعل العثور على سيارتك عند المغادرة مهمة شاقة للغاية. ومع ذلك يمكن للتطبيق مساعدتك في ذلك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

